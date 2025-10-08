Ексклузивно Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

Внесен е обвинителният акт срещу учителя по физическо, обвинен в педофилия

OFFNews 08 октомври 2025 в 19:47 182 0
Белезници

Снимка Архив

Софийската районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу учителя по физическо от 31-во училище.

Мъжът бе задържан в края на август по сигнал, че е имал връзка със своя 13-годишна ученичка.

Разследването е приключило за по-малко от два месеца, съобщи прокуратурата. Разпитани са свидетели и е установена комуникацията между двамата. Разговорите им са били в мобилно приложение.

Според разследващите учителят е извършил престъплението в края на юли в хостел в Студентския град. Делото трябва да бъде насрочено от районния съд. По правило такива дела се гледат при закрити врати.

