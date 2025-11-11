СГП обжалва оправдателната присъда на двамата бивши полицаи, ескортирали дрогиран шофьор, убил човек

Софийската градска прокуратура внесе протест срещу присъдата, с която Софийският градски съд оневини двамата бивши полицаи Георги Малински и Любка Гечева, обвинени, че са ескортирали пиян и дрогиран шофьор, причинил тежка катастрофа със загинал.

Случаят е от септември 2022 г., а обвиняем за инцидента е Димитър Любенов. При тежката катастрофа на Околовръстното шосе загина френски гражданин. Съпругата му, която е пътувала с него, бе тежко ранена. Двамата се прибирали от почивка в Банско. Шофьор от хотела е трябвало да ги закара до летището в София, но колата им бе ударена от 39-годишния тогава Димитър Любенов.

Любенов е карал поршето си с превишена скорост и след употребата на кокаин и алкохол.

Според обвинението Любенов е бил спрян за проверка, но се "откупил" с 200 лв., които дал на Малински. Вместо проверка, арест и докладване на случая в МВР, униформените осигурили ескорт на Любенов.

Малински и Гечева станали свидетели и на катастрофата, но вместо да реагират по устав, дали заден, за да се отдалечат от мястото. По-късно полицаите бяха уволнени от МВР.

СГП счита, че обявената присъда е необоснована и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Крайният извод на съда, че деянията не съставляват престъпления, не намира подкрепа в събрания по делото доказателствен материал, съобщават от прокуратурата.

И настоява Софийският апелативен съд да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова присъда, с която да признае за виновни подсъдимите по повдигнатите им обвинения, и да им наложи съответните наказания.

Досъдебното производство по случая бе образувано на 29 септември 2022 г. по повод информация за полицейска закрила спрямо водач на лек автомобил, обвинен за тежка катастрофа от 25 септември с.г. на Околовръстен път, при която загина френски гражданин.