Съдът оправда двамата бивши полицаи, ескортирали пиян шофьор, убил човек

Софийският градски съд оправда двамата бивши полицаи Георги Малински и Любка Гечева, обвинени, че са ескортирали пиян и дрогиран шофьор, причинил тежка катастрофа със загинал.

Става дума за случай от септември 2022 г., а обвиняем за инцидента е Димитър Любенов. При тежката катастрофа на Околовръстното шосе загина френски гражданин. Пострада и пътуващата до него жена - негова съпруга. Двамата се прибирали от почивка в Банско. Шофьор от хотела е трябвало да ги закара до летището в София, но колата им беше ударена от 39-годишния тогава Димитър Любенов.

Любенов е карал поршето си с превишена скорост и след употребата на кокаин и алкохол.

Според обвинението Любенов е бил спрян за проверка, но се "откупил" с 200 лв., които дал на Малински. Вместо проверка, арест и докладване на случая в МВР, униформените осигурили ескорт на Любенов.

Малински и Гечева станали свидетели и на катастрофата, но вместо да реагират по устав, дали заден, за да се отдалечат от мястото. По-късно полицаите бяха уволнени от МВР.

Прокуратурата прати двамата на съд. Сега обаче състав на СГС ги оневини по всички обвинения - за подкуп и за длъжностно престъпление, че не са докладвали за катастрофата. Все още не са ясни мотивите да решението.

Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред по-горна инстанция.