Съдът оправда двамата бивши полицаи, ескортирали пиян шофьор, убил човек

OFFNews 10 ноември 2025 в 14:31 1018 3
Полиция на пътя

Софийският градски съд оправда двамата бивши полицаи Георги Малински и Любка Гечева, обвинени, че са ескортирали пиян и дрогиран шофьор, причинил тежка катастрофа със загинал. 

Става дума за случай от септември 2022 г., а обвиняем за инцидента е Димитър Любенов. При тежката катастрофа на Околовръстното шосе загина френски гражданин. Пострада и пътуващата до него жена - негова съпруга. Двамата се прибирали от почивка в Банско. Шофьор от хотела е трябвало да ги закара до летището в София, но колата им беше ударена от 39-годишния тогава Димитър Любенов. 

Любенов е карал поршето си с превишена скорост и след употребата на кокаин и алкохол.

Според обвинението Любенов е бил спрян за проверка, но се "откупил" с 200 лв., които дал на Малински. Вместо проверка, арест и докладване на случая в МВР, униформените осигурили ескорт на Любенов.

Малински и Гечева станали свидетели и на катастрофата, но вместо да реагират по устав, дали заден, за да се отдалечат от мястото. По-късно полицаите бяха уволнени от МВР.

Прокуратурата прати двамата на съд. Сега обаче състав на СГС ги оневини по всички обвинения - за подкуп и за длъжностно престъпление, че не са докладвали за катастрофата. Все още не са ясни мотивите да решението.

Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред по-горна инстанция.

    16840

    3

    borisboris

    10.11 2025 в 15:23

    -0
    +10
    Не се ебават. В общи линии не им пука, правят каквото си искат.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    10.11 2025 в 15:23

    -0
    +10
    Потрес!

    1700

    1

    Gavrilov

    10.11 2025 в 14:51

    -0
    +12
    Тия ебават ли се с нас бе?!!??!?!
     
