Съдът пусна под гаранция гърка, задържан със Станимир Хасърджиев

Бившият гръцки модел Анастасиос Михайлидис, който бе задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев и още двама души, е освободен под парична гаранция от 3000 лв. Решението е на Софийския градски съд.

Дългогодишният председател на пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер Симеон Дряновски, актьорът Росен Белов и гъркът бяха задържани за принуда с оръжие към 20-годишно момче. Момчето успяло да скочи от тераса на петия етаж на четвъртия, обадил се на майка си, а тя подала сигнал в полицията.

В края на октомври СГС остави четиримата в ареста, защото прецени, че са обществено опасни.

Станимир Хасърджиев, Дряновски и актьорът Росен Белов засега остават в ареста.