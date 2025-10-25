''Театър София'' отстрани актьор, заподозрян в сексуално насилие срещу упоено момче с още трима мъже

"Театър София" отстрани актьора Росен Белов заради разследването за сексуално насилие срещу упоено 20-годишно момче с още трима мъже.

Повдигнатото вчера обвинение на Белов, д-р Станимир Хасърджиев и двама трима души е свързано с принуда и използване на оръжие. Софийският районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест".

Преди два дни bTV съобщи за арести, извършени на 18 октомври в блок в столичния квартал "Дианабад", където д-р Хасърджиев притежава жилище. До акцията се стига, след като преди около месец 20-годишният подава сигнал, че на този адрес - в един от апартаментите, същите четирима мъже са го държали против волята му в продължение на часове.

Майката на младежа разказва, че във въпросната вечер синът ѝ е бил поканен на гости, но в един момент четиримата мъже го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. През нощта обаче момчето успява да се отвърже и скача от терасата на петия етаж на терасата на четвъртия.

Младежът твърди, че е бил принуден да употреби коктейл от наркотични вещества и заплашван с пистолет, за да бъдат извършени сексуални действия с него. В опит да се спаси, скочил от балкона на петия етаж и е паднал на терасата на апартамента отдолу.

Днес "Театър София" реагира на медийните публикации като отстрани Росен Белов до изясняване на всички факти и обстоятества по случая:

"Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от „Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър „София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове."

Белов е отстранен и от детската театрална школа, която водел към Arcadia Fusion ART, собственост на министъра на културата Мариан Бачев (ИТН).

Преди това Росен Белов дълги години е работил в детските и младежки школи МОНТФИЗ като преподавател.