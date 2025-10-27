Културният министър най-после реагира за гей секс скандала с Росен Белов

След шумния случай с ареста на актьора Росен Белов, министърът на културата Мариан Бачев публикува в социалните мрежи дълъг пост, в който представи фактите и позицията си по казуса, подчертавайки, че не желае да прави предположения или интерпретации.

„За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни“, пише Бачев.

Министърът уточнява, че е разбрал от социалните мрежи за започнала проверка на дейността на Театралната работилница „Аркадия Фюжън Арт“ в читалище „Николай Хайтов – 1936“, където актьорите работят от десет години.

„Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката“, допълва той.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", посочва Бачев в поста си във Фейсбук.

Бачев публикува и писмото, изпратено от родителите на децата, които се обучават в школата, адресирано до кмета на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев, председателя на читалището Йордан Христов и секретаря Лиляна Георгиева.

В писмото родителите заявяват своята категорична подкрепа към преподавателите и работата на школата:

"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“ е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост", се посочва в писмото на родителите, цитирано от министъра на културата. "Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие. В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността", казват още в позицията си родителите. "Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина", посочват още те.

Междувременно партия „Възраждане“ настоя министърът на културата да подаде оставка. В позицията на партията се твърди, че „свързаността на министъра с лица с криминални прояви буди съмнения за неговата пригодност да заема поста“.

Припомняме, че в медиите се появиха информации за тежък криминален случай, при който актъорът Росен Белов, заедно с още трима мъже, е бил арестуван за участие в предполагаемо насилствено дрогиране и сексуално насилие над 20-годишно момче в софийски апартамент.

Случаят предизвика обществен отзвук и политически реакции, включително вътрешни напрежения в управляващата коалиция.

Ръководството на Театър „София“, където Белов е част от трупата, обяви, че актьорът е временно отстранен от участие в представлениятa, докато компетентните органи изяснят фактите. В официалното си становище театърът подчерта, че „на сцената няма място за съмнения относно почтеността на екипа“ и изрази доверие в работата на правоохранителните органи.

Мариан Бачев засега не е обявил намерение да се оттегли, а настоява за изчакване на резултатите от проверките и за обективност в разследването, като подчертава, че случаят не бива да бъде използван за политически атаки.