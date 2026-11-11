Прокуратурата се отказа да повдига обвинение на румънския шофьор

OFFNews 11 ноември 2026 в 14:41 3653 2
Темида

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Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор, задържан след тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", съобщиха от държавното обвинение.

Той бе задържан за 24 часа, но след като бъде разпитан отново, ще бъде пуснат на свобода.

Румънският водач се оказа в началото на първата верижна катастрофа край Ямбол.

При тежкия инцидент загинаха 11 души и над 50 са ранените.

Сутринта шефът на Областната дирекция на МВР – Ямбол ст. комисар Добрин Димитров обяви, че мъжът е задържан. Той обясни, че румънският камион най-вероятно е карал много бавно или може би е навлизал от страничната лента и че ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба.

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