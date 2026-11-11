Задържаха румънски шофьор за едната верижна катастрофа на АМ Тракия

Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Румънският водач ще бъде разпитан в хода на досъдебното производство, което се води, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Ямбол ст. комисар Добрин Димитров, цитиран от БТА.

По думи на директора на полицията, по първоначални данни видимостта рязко е спаднала.

"Камионът най-вероятно е карал много бавно или може би е навлизал от страничната лента. Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба", посочи Димитров.

Сигналът за произшествието е бил получен е получен около 7:00 часа вчера сутринта. Към мястото са насочени всички налични екипи, които бързо са установили, че мащабите на катастрофите са много сериозни.

Директорът на полицията беше попитан и за коментар за появилата се информация, че в участъка на катастрофата е имало временни светофари, които са били премахнати след пристигането на полицаите. Димитров каза, че на около километър от произшествието в посока Бургас има пътен възел, където се извършват ремонтни дейности и светофарите са там.

"Когато имаме сигнал за опасност, например за гъста мъгла, тогава изпращаме екип, който със светлинна сигнализация се движи в движението с намалена скорост, за да се вижда отдалеч, обясни той.

По думи на областния управител на Ямбол Георги Чалъков, е нямало информация за получено съобщение на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата.

"С Агенция „Пътна инфраструктура” сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени, ние ще съдействаме с каквото можем в рамките на нашите компетенции", посочи още областният управител.

По повод появили се снимки от тол камерите за наличието на мъгла, той коментира, че от тях изобщо не се вижда дали мъглата е много гъста. Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра. Дали е можело да се реагира по по-добър начин, дали е можело да се предприемат и други действия, мисля, че всичко беше в добра координация, в спешен порядък, каза Чалъков.

Автомобилите на спешната помощ са реагирали в рамките на десет минути от получаването на сигнала за инцидента. Полицията също са били на място и те в рамките на няколко минути, и са започнали да помагат за евакуацията на пострадалите хора. Беше направена организация на движението, за да може линейките да достигнат до пострадалите, посочи още областният управител.

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