КС образува дела за новия ред за избор на шефове на служби

Конституционният съд образува дела за промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и Закона за специалните разузнавателни средства.

С тях отпадна необходимостта от президентски указ за назначаването на шефове на ДАР и Държавна агенция "Технически операции".

Делата в КС са след конституционна жалба от 53-ма народни представители. Докладчик е Сашо Пенов от квотата на президента.

Пенов бе служебен министър на образованието в двете правителства на Гълъб Донев. Преди това бе съветник на бившия президент Георги Първанов. Освободен е, защото паралелно с това е бил адвокат на пивоварна "Леденика", чийто собственик бе покойния вече бизнесмен Михаил Михов-Мишо Бирата.

Сашо Пенов е докладчик и по друго дело в КС - за промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", според които парламентът ще избира председател на службата.

