КС образува дела за новия ред за избор на шефове на служби

Конституционният съд образува дела за промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и Закона за специалните разузнавателни средства.
С тях отпадна необходимостта от президентски указ за назначаването на шефове на ДАР и Държавна агенция "Технически операции".
Делата в КС са след конституционна жалба от 53-ма народни представители. Докладчик е Сашо Пенов от квотата на президента.
Пенов бе служебен министър на образованието в двете правителства на Гълъб Донев. Преди това бе съветник на бившия президент Георги Първанов. Освободен е, защото паралелно с това е бил адвокат на пивоварна "Леденика", чийто собственик бе покойния вече бизнесмен Михаил Михов-Мишо Бирата.
Сашо Пенов е докладчик и по друго дело в КС - за промените в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", според които парламентът ще избира председател на службата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Запасите ни от бензин са за 35 дни, а от дизел - за повече от 50 дни
ЕС създава свой аналог на ЦРУ и ФСБ
Започва изграждане на части от улици в Слатина, предстои и ремонт на участък от ул. Гео Милев
ЕС създава свой аналог на ЦРУ и ФСБ