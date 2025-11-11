Задържаха популярен турски инфлуенсър за смъртни заплахи срещу Ердоган в социалните мрежи

Задържаха популярният турски инфлуенсър Фуркан Бьолюкбашъ днес заради публикация в социалната мрежа "X", в която косвено отправил заплаха за убийство срещу турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава турската телевизия НТВ.

Прокуратурата е започнала служебно разследване за „отправяне на заплаха срещу президента“. Поводът е пост, който Бьолюкбашъ е споделил от друг потребител, коментиращ церемонията по отбелязването на годишнината от смъртта на Мустафа Кемал Ататюрк. Първоначалният коментар гласял, че "с божията милост Ердоган и неговата партия ще бъдат победени", а Бьолюкбашъ добавил:

„Краят на Мендерес беше причинен от неговата симпатия към кемализма. Надявам се сегашното мюсюлманско правителство да се стегне, преди да го застигне същата съдба.“

Аднан Мендерес, министър-председател на Турция от 1950 до 1960 г. и емблематична фигура за турските консерватори, е съден и обесен една година след военния преврат през 1960 г. Според някои анализатори и историци обесването на Мендерес се смята за опит за връщане на Турция към светската политика.

След бурната реакция в социалните мрежи Бьолюкбашъ изтрил публикацията си и споделил снимка на Ердоган по време на молитва, и написал:

"Въпреки че понякога критикуваме от собствения си прозорец, когато има вероятност за опасност за нашия президент, ние го подкрепяме с кръвта и живота си и ако е необходимо, жертваме себе си, за да го защитим. Ние сме негови лоялни и смели мюсюлмански братя“.

Това не е първият случай, в който коментарите на Бьолюкбашъ предизвикват реакцията на властите. През 2017 г. негови изказвания за Ататюрк доведоха до дело, заведено от депутат от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). В хода на съдебния процес Бьолюкбашъ е осъден и прекарва година и шест месеца в затвора