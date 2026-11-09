За честта на професията: Двама хирурзи оказали първа помощ на ранените в Краков. Сред тях и на стрелеца

По време на стрелбата на централния площад в Краков в събота, недалеч от мястото на нападението случайно са се оказали двама полски хирурзи. Единият от тях разказва пред Би Би Си, че са решили да окажат медицинска помощ на пострадалите възможно най-бързо, а сред хората, на които помогнали, се оказал и стрелецът, прострелян при задържането (днес стана ясно, че е починал в болницата).

В момента на нападението, при което загинаха шестима души, а 15 бяха ранени, двамата лекари се разхождали по улицата със семействата си след обяд.

„Видяхме стрелбата. Какво трябва да направи един хирург в такава ситуация? Решихме да помогнем на пострадалите възможно най-бързо“, разказа един от лекарите, професор Михал Пендзивятр. „Тичахме към района, където се стреляше, и започнахме да спасяваме хора. Защото нямаше екипи на бърза помощ, нямаше професионалисти.“

Пендзивятр е известен в Полша хирург, професор в Ягелонския университет. Той ръководи отделението по обща, онкологична, метаболитна и спешна хирургия в Университетската клиника в Краков. Вторият лекар е Матеуш Вердак и също е известен полски хирург.

По думите на Пендзивятр, колегата му спасил живота на един от ранените полицаи, като спрял кръвотечението. Лекарят притиснал ръката си върху раната на полицая, което помогнало да се намали кръвозагубата. Малко по-късно на мястото пристигнала линейка, с която полицаят е откаран в болница.

Двамата лекари оказали помощ и на човека, който откри огън на площада. Нападателят получи огнестрелни рани при задържането.

„За нас като лекари няма значение дали е жертва или заподозрян. Не на нас се пада да решаваме какво да правим с този човек. За нас той беше още един тежко ранен пострадал, толкова е просто“, каза Пендзивятр.

В неделя двамата полицаи, ранени при задържането, излязоха от кома. Министър-председателят на Полша Доналд Туск ги нарече „истински герои“, които предотвратили гибелта на много повече хора. Кметът на Краков заяви, че на полицаите ще бъде присвоено званието почетни граждани на града. По време на нападението заподозреният е облечен във военна униформа. Държал и армейско оръжие. Полските власти обаче заявиха, че не е бил военнослужещ в полската армия.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви, че „всичко сочи“, че заподозреният „е бил увлечен от ултрадесни идеологии“ и е изповядвал ултранационалистически възгледи.

Днес полицията на Малополското войводство съобщи, че 24-годишният Михал О., който откри огън по невинни граждани в центъра на Краков, е починал в болницата.

Полската прокуратура разследва нападението като терористичен акт.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек съобщи, че разследването се води от поделение, специализирано в „терористични престъпления“. Журек написа в X, че Управлението за борба с организираната престъпност и корупцията ръководи разследването на „убийството на шестима души с огнестрелно оръжие и опита за убийство на множество други“.

Сред загиналите при нападението бяха четирима поляци, гражданин на Обединеното кралство и гражданка на Австрия.

В отстраняване на последиците от нападението са участвали и шестима доброволци от организацията „Гражданска отбрана на Дъблин“ (Dublin Civil Defence).

Джеймс Макконъл, един от участниците в групата, разказа пред телевизия RTE News, че са пристигнали в Краков на почивка и се оказали недалеч от главния площад, когато започнала стрелбата.

Доброволците, преминали обучение за оказване на медицинска помощ, веднага се захванали да помагат на пострадалите: извършвали сърдечно-белодробна реанимация и предприемали мерки за спиране на кръвотечението от ранените.

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