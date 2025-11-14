Влак удари млад мъж в Германия, докато си гледал телефона

27- годишен мъж е с тежки наранявания на главата, след като беше ударен от влак в Западна Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Мъжът е стоял твърде близо до ръба на перона и е бил вторачен в мобилния си телефон. 

При приближаването на влака към гарата машинистът е издал звуково предупреждение и е задействал аварийната спирачка, но не е успял да предотврати сблъсъка.

Мъжът е пострадал тежко и е откаран в болница с хеликоптер.

ЖП линията Леверкузен-Опладен и гарата в Лайхлинген са затворени временно.

