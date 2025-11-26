Тръмп се отказа от крайния срок за приемане на мирния му план от Украйна

OFFNews 26 ноември 2025 в 07:01 1709 2
паметник

Снимка БТА/АП
Паметник на независимостта в Киев

Американският президент Доналд Тръмп се отказа насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1" на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.

19 вместо 28 точки има новия американски план. Тръмп: сделката е близо

Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.

Тръмп праща Стив Уиткоф при Путин в Москва

Той също така отбеляза, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение. Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца, каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.

    5129

    2

    Mateevk

    26.11 2025 в 08:56

    -0
    +0
    Забравил е да каже, че колко територии и колко хора би загубила Украйна зависи много от това кой какво дава на Украйна като оръжие вкл. ПВО и томахавките.

    47

    1

    Октим

    26.11 2025 в 07:59

    -0
    +1
    Очакваше се! Както винаги трябва да изчака заповедите от блатната кочина за да действа нататък!
     
