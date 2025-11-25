Тръмп праща Стив Уиткоф при Путин в Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва с надеждата да финализира мирния план за прекратяване на войната в Украйна, съобщихa световните агенции.
"Остават само няколко точки, по които има разногласия“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Той добави, че министърът на сухопътните войски Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна.
Американският президент каза още, че се надява да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски и руския президент Путин, но "единствено когато споразумението за прекратяване на войната бъде сключено или преговорите достигнат финалната фаза".
25.11 2025 в 23:43
Дори да се наредят звездите, и да подпише, максимум до две години ще го наруши.
И ще държи, Украйна да се откаже от съдебни и други преследвания към него, ордата му, и всички военно престъпници от блатата…
