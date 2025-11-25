19 вместо 28 точки има новия американски план. Тръмп: сделката е близо

19 вместо 28 точки има новия американски план, съобщи "Файнешъл Таймс", без да уточнява кои точки са били премахнати.

Новият план изглежда стъпва върху изработеното от Украйна и Европа в Швейцария контрапредложение на изтеклия от преговорите на Стив Уиткоф и Кирил Димитриев, а британският премиер Киър Стармър обяви, че Европа оттегля своя план.

Украинският заместник-министър на външните работи Сергий Кислиця заяви, че преговарящите от САЩ и Украйна са разработили нов набор от предложения, които се различават значително от първоначалния план.

„Много малко неща са останали от първоначалната версия“, заяви той пред "Файнешъл Таймс". „Разработихме солидна основа за сближаване и няколко неща, по които можем да постигнем компромис. Останалото ще изисква решения на лидерско ниво. Почти всичко, което предложихме, беше прието.“

Той заяви, че делегациите са се споразумели по няколко точки, но териториалните въпроси и въпросът за отношенията на НАТО с Украйна ще бъдат обсъдени от Тръмп и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че "сделката е все по- близо".

Зеленски настоя да се срещне с Тръмп още тази седмица.

Няма информация кои са отпадналите точки от първоначалния план, нито как са преработени тези, които са останали.

По неофициална информация едната точка е свързана със замразените руски активи.

За друга отпаднала точка може да се съди от думите на Стармър, който заяви, че компромис с членството на Украйна в НАТО би създал „лош прецедент", който на практика би дал на Русия право на вето върху НАТО – „организация, на която тя дори не е член“, твърдят източници на Си Ен Ен.

По предложението Украйна да ограничи размера на армията си до 600 000 души – цифра, заложена в 28-точковия план, изтекъл миналата седмица – Си Ен Ен твърди, че е предложено ново число, но Киев иска допълнителни промени, преди да е готов да се съгласи.

В същото време в столицата на ОАЕ Абу Даби продължават преговорите между делегации на САЩ и Русия. Към момента резултатът от тях е неизвестен.