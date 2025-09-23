Шоуто на Джими Кимъл се връща на екран днес

OFFNews 23 септември 2025 в 08:15 737 1
Джими Кимъл

Снимка БТА/АП
Джими Кимъл

Шоуто Джими Кимъл се връща на екран днес, след като бе свалено миналата седмица след коментар на водещия за убийството на Чарли Кърк.

Компанията Walt Disney - която притежава телевизионния канал ABC, излъчващ шоуто на Джими Кимъл, съобщи, че програмата е била временно спряна, „за да се избегне по-нататъшна ескалация на ситуацията в толкова емоционален за нашата страна момент“. 

Последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими и решихме да възобновим излъчването на шоуто“, добавиха от компанията, цитирана от БТА. 

400 известни американски актьори направиха подписка в защита на Кимъл. Disney беше критикувана от редица политици, медийни експерти и знаменитости.

АBC обяви миналата сряда, че лишава за неопределено време от ефир Кимъл и неговата програма. Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп, припомнят агенциите. 

Малко преди това решение да бъде взето, Кимъл обвини американската десница, че експлоатира за политически цели убийството на протръмписткия инфлуенсър и подкастър Чарли Кърк. Това мнение на Кимъл пък породи гнева на Брендън Кар, ръководител на американския радио и телевизионен регулатор, който определи поведението на Кимъл като скандално и заплаши да отнеме лицензите на медиите, които излъчват програмата му.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    18112

    1

    Bad Horse

    23.09 2025 в 10:01

    -0
    +0
    Браво! Нека продължава да бъде лице на Лявото и да отблъсква хората. Нека продължава да губи пари на Дисни. Нека продължава да е доказателство, че частна компания може да прави каквото си иска и че Америка е най-свободната страна на света. Оставете и Колбер! Сериозно. И той помогна за избирането на Тръмп. Заслужава си десетките милиони на година.
     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко