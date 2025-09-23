Шоуто на Джими Кимъл се връща на екран днес

Шоуто Джими Кимъл се връща на екран днес, след като бе свалено миналата седмица след коментар на водещия за убийството на Чарли Кърк.
Компанията Walt Disney - която притежава телевизионния канал ABC, излъчващ шоуто на Джими Кимъл, съобщи, че програмата е била временно спряна, „за да се избегне по-нататъшна ескалация на ситуацията в толкова емоционален за нашата страна момент“.
Последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими и решихме да възобновим излъчването на шоуто“, добавиха от компанията, цитирана от БТА.
400 известни американски актьори направиха подписка в защита на Кимъл. Disney беше критикувана от редица политици, медийни експерти и знаменитости.
АBC обяви миналата сряда, че лишава за неопределено време от ефир Кимъл и неговата програма. Кимъл е неуморен критик на Доналд Тръмп, припомнят агенциите.
Малко преди това решение да бъде взето, Кимъл обвини американската десница, че експлоатира за политически цели убийството на протръмписткия инфлуенсър и подкастър Чарли Кърк. Това мнение на Кимъл пък породи гнева на Брендън Кар, ръководител на американския радио и телевизионен регулатор, който определи поведението на Кимъл като скандално и заплаши да отнеме лицензите на медиите, които излъчват програмата му.
18112
1
23.09 2025 в 10:01
