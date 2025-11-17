САЩ готвят закон за санкции срещу държавите, които търгуват с Русия

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че републиканците работят по законодателство, което ще наложи санкции на всяка страна, която прави бизнес с Русия.
Иран може да бъде добавен към този списък.
„Както знаете, аз го предложих, така че всяка страна, която прави бизнес с Русия, ще бъде подложена на много строги санкции“, каза Тръмп пред репортери, цитиран от агенция "Ройтерс".
„Те може да добавят Иран към този списък“, допълни той.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3060
1
17.11 2025 в 16:00
Освободи и Унгария перчема, сега на другите ще налага санкции..
Майтап си оранжев от секъде.. :)))
Наглост: Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез
300 стопани на кучета без повод в столични паркове са глобени от началото на 2025
Обрат: Тръмп иска досиетата на Ъпстийн да бъдат публикувани
Мерилин Mенсън, Pistols и още нови имена на HILLS OF ROCK 2026
Страх в столичния квартал ''Редута'' заради серия от стрелби