САЩ готвят закон за санкции срещу държавите, които търгуват с Русия

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че републиканците работят по законодателство, което ще наложи санкции на всяка страна, която прави бизнес с Русия.

Иран може да бъде добавен към този списък.

„Както знаете, аз го предложих, така че всяка страна, която прави бизнес с Русия, ще бъде подложена на много строги санкции“, каза Тръмп пред репортери, цитиран от агенция "Ройтерс".

„Те може да добавят Иран към този списък“, допълни той.