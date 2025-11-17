Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

САЩ готвят закон за санкции срещу държавите, които търгуват с Русия

OFFNews 17 ноември 2025 в 14:07 1895 1
Доналд Тръмп

Снимка Getty Images
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че републиканците работят по законодателство, което ще наложи санкции на всяка страна, която прави бизнес с Русия.

Иран може да бъде добавен към този списък.

„Както знаете, аз го предложих, така че всяка страна, която прави бизнес с Русия, ще бъде подложена на много строги санкции“, каза Тръмп пред репортери, цитиран от агенция "Ройтерс".

„Те може да добавят Иран към този списък“, допълни той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3060

    1

    helper68

    17.11 2025 в 16:00

    -0
    +5
    САЩ отлагат санкциите срещу руския петролен гигант Лукойл, съобщава Bloomberg
    Освободи и Унгария перчема, сега на другите ще налага санкции..
    Майтап си оранжев от секъде.. :)))
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев (на живо)