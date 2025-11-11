Самоубийствен атентат на талибаните в Пакистан

Самоубийствен атентат пред съд в пакистанската столица Исламабад уби 12 души и рани още 27, съобщава Франс прес. Отговорност за атентата поеха пакистанските талибани.

"Днес един от нашите членове атакува съд в Исламабад", заяви ислямистката организация. "Ще бъдат извършвани атаки срещу тези, които постановяват решения, които се основават на неислямски закони, срещу тези, които изпълняват решенията и срещу тези, които ги защитават, докато шериатът не вземе връх в цялата страна", се казват в изявление талибаните.

Според пакистанските медии жертвите са най-вече пешеходци, които са минавали наблизо, или хора, които са били в сградата на съда. При експлозията са нанесени щети на няколко автомобила, паркирани пред съда. Това е първата подобна атака в града от години, която предизвика паника сред жителите в район, където се намират и няколко държавни институции.

„Всички започнаха да бягат навътре от паника. Видях поне пет тела да лежат при главния вход“, разказва свидетел на експлозията.

Напрежението между Афганистан и Пакистан през последните месеци се увеличава. Кабул обвини Исламабад за нападения с дронове на 9 октомври, при които бяха убити няколко души. След това в Истанбул бяха проведени два кръга преговори за мир между двете страни. Те обаче завършиха без успех, след като Кабул отказа да потвърди писмено, че талибаните и други бунтовнически организации няма да използват афганистанска територия за атаки срещу Пакистан.

„Имаше атака и във Вана миналата нощ. Трима души загинаха. Нападателят там беше афганистанец — Афганистан е пряко замесен в това нападение“, каза вътрешният министър на Пакистан Мохсин Накви.

Експлозия на автомобил взе 12 жертви вчера и в индийската столица Делхи. Не е ясно дали има връзка между двете събития.