Загинали и ранени при адска експлозия до Червената крепост в Делхи

Паркиран автомобил се взриви до метростанция до Червената крепост в индийската столица Делхи и причини смъртта на 12 души, като трима са починали от раните си. При експлозията в час пик са ранени 24-ма, опожарени са няколко превозни средства.

На споделени в социалните мрежи видеоклипове се вижда мащабът на взрива, изпочупил прозорците наоколо. Очевидци казват, че около мястото на инцидента са били разпръснати части от тела.

Все още не е ясна причината за експлозията и полицията е започнала разследване, каза говорителят на местната полиция Санджай Тиаги, цитиран от Ройтерс и БТА.

Червената крепост, известна в Индия като Лал Кила, е построена през 17-и век. Тя се намира в старата част на града и се посещава от туристи през цялата година.

Полицията е провела обиски на няколко места, а столицата е в състояние на повишена тревога, като механизмите за наблюдение по летището, гарите и спирките на автобуси са били засилени. Органите за сигурност започнаха разследване по силата на Закона за предотвратяване на незаконни дейности, който е главният нормативен акт за борба срещу тероризма в страната.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви по време на посещение в съседен Бутан, че "ужасяващият инцидент вчера вечерта в Делхи е обезпокоил силно всички".

"Нашите разузнавателни агенции ще стигнат до дъното на тази конспирация, а заговорниците зад нея няма да бъдат пощадени. Всички отговорни за експлозия ще се изправят пред силата на правосъдието", закани се той.

Министърът на отбраната Раджнат Сингх изтъкна, че "главните агенции на страната провеждат бързо и задълбочено разследване и резултатите от него скоро ще бъдат публично оповестени". Той подчерта, че "отговорните за тази трагедия ще бъдат предадени на правосъдието и няма да бъдат пощадени при никакви обстоятелства."

Експлозията край историческата забележителност вчера е рядко явление в строго охраняваната индийска столица, в която живеят повече от 30 млн. жители. Няколко индийски щата и ключови съоръжения в страната бяха поставени в състояние на повишена тревога, отбелязва Ройтерс.