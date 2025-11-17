Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан

Произведени в Европейския съюз оръжия подхранват конфликта в Судан, твърди посланикът на страната в Брюксел. Според разследване на ООН България е изнасяла оръжия за ОАЕ, а оттам те са били продавани на судански милиции.
Суданският постоянен представител призова европейските държави да спрат да продават боеприпаси на Обединените арабски емирства. По-рано през тази година експерти на ООН разследваха ОАЕ заради обвинения, че подкрепят бунтовническите милиции в суданския конфликт.
Абу Даби отрича каквато и да било намеса.
Разследване на Франс 24, цитирано от БНТ, разкрива, че боеприпасите, с които ОАЕ е снабдявала суданските милиции, са произведени в България - член на ЕС, въпреки дългогодишното оръжейно ембарго на Блока срещу Судан.
Пред експертите на ООН България е потвърдила, че е изнесла боеприпаси за ОАЕ през 2019 г., но е заявила, че не е разрешавала реекспорт за Судан.
Според суданския посланик в ЕС оръжията не са били предназначени за трети страни.
