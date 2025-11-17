Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан

България е изнасяла оръжия за ОАЕ, откъдето били продавани на судански милиции

OFFNews 17 ноември 2025 в 13:42 383 0

Снимка Getty Images

Произведени в Европейския съюз оръжия подхранват конфликта в Судан, твърди посланикът на страната в Брюксел. Според разследване на ООН България е изнасяла оръжия за ОАЕ, а оттам те са били продавани на судански милиции. 

Суданският постоянен представител призова европейските държави да спрат да продават боеприпаси на Обединените арабски емирства. По-рано през тази година експерти на ООН разследваха ОАЕ заради обвинения, че подкрепят бунтовническите милиции в суданския конфликт.

Абу Даби отрича каквато и да било намеса.  

Разследване на Франс 24, цитирано от БНТ, разкрива, че боеприпасите, с които ОАЕ е снабдявала суданските милиции, са произведени в България - член на ЕС, въпреки дългогодишното оръжейно ембарго на Блока срещу Судан.

Пред експертите на ООН България е потвърдила, че е изнесла боеприпаси за ОАЕ през 2019 г., но е заявила, че не е разрешавала реекспорт за Судан.

Според суданския посланик в ЕС оръжията не са били предназначени за трети страни.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев (на живо)