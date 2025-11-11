89 000 души бягат от Дарфур след превземането на Ел Фашер от паравоенни сили

89 000 цивилни са избягали от различни судански градове в местността Дарфур, откакто паравоенното формирование "Силите за бърза подкрепа" превзе столицата на щата Северен Дарфур Ел Фашер в края на октомври, съобщава ООН.

Суданската гражданска война продължава вече две години, а основните действащи страни са "Силите за бърза подкрепа" и Суданските въоръжени сили. Най-малко 40 000 души са били убити, според данни на Световната здравна организация (СЗО), цитирани от CBS.

Насилието в региона Кордофан се засилва, което води до растящ брой цивилни жертви и нови вълни на разселване. ООН призова за "незабавно прекратяване на военните действия", както и за защита на цивилните и хуманитарните работници, прекратяване на атаките срещу болници, гражданска инфраструктура и за осигуряване на свободен достъп на хуманитарна помощ, пише още агенцията.

Пратеникът на генералния секретар на ООН за Судан, Рамтан Ламамра, е поканил воюващите страни на преговори, които са насочени към деескалация и защита на цивилното население.

След 18-месечна обсада паравоенното формирование превзе Ел Фашер, съобщава CBS. Убити са над 450 души в болница "Сауди" по данни на СЗО. Освен това "Силите за бърза подкрепа" са убивали цивилни по домовете им и са извършвали сексуални нападения, допълва CBS, позовавайки се на свидетелства на бежанци, онлайн видеа и сателитни снимки. Паравоенните отричат да са убивали хора в болницата.

Хуманитарната организация "Лекари без граници" (MSF) излиза с позиция в края на октомври, в която подчертава, че в Таулила, град на 60 км от Ел Фашер, се наблюдават "огромен брой хора с признаци на недохранване, включително мъже и деца, както и ранени от огнестрелни оръжия". Организацията осъжда и масовите убийства и зверства, които са станали в Ел Фашер и околността.

„Състоянието на хората, които са успели полуживи да стигнат до Таулила, показва, че те се нуждаят спешно от медицинска и хранителна помощ, психосоциална подкрепа, подслон, вода и хуманитарна помощ като цяло“, казва д-р Ливия Тампелини, заместник-ръководител на спешните операции на MSF.

Хората, останали в Ел Фашер, са изложени на риск, предупреди върховният комисар на ООН за правата на човека Волкер Тюрк. Той повтори призива си за незабавно прекратяване на насилието в регионите Дарфур и Кордофан.