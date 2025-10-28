Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че Москва е готова да даде гаранция за ненападение на страните от НАТО и ЕС, предава БТА.
"Многократно сме заявявали, че нямаме и никога не сме имали намерение да нападаме нито един от настоящите членове на НАТО или ЕС", заяви Лавров на форум за евразийската сигурност в Минск, Беларус.
"Готови сме да заложим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част от Евразия", каза той според стенограмата, предоставена от министерството му.
Лавров формулира предложението в реч, в която до голяма степен повтори критиките на Москва към западните сили.
Той заяви, че смислен диалог с лидерите на страните от ЕС е невъзможен, защото те отказват това, което той нарича "истински колективни гаранции за сигурност" – тоест гаранции не само срещу Русия, но с Русия, в случай на прекратяване на войната в Украйна.
Изказването идва на фона на скорошния ръст на руските нарушения във въздушното пространство на територията на НАТО, както и на новите икономически санкции наложени на страната от САЩ. 19-ти пакет от санкции срещу Русия беше приет и от ЕС.
