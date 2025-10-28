Лавров: Русия няма намерение да атакува НАТО

OFFNews 28 октомври 2025 в 16:09 3317 9
Сергей Лавров

Снимка БГНЕС
Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че Москва е готова да даде гаранция за ненападение на страните от НАТО и ЕС, предава БТА.

"Многократно сме заявявали, че нямаме и никога не сме имали намерение да нападаме нито един от настоящите членове на НАТО или ЕС", заяви Лавров на форум за евразийската сигурност в Минск, Беларус.

"Готови сме да заложим тази позиция в бъдещите гаранции за сигурност за тази част от Евразия", каза той според стенограмата, предоставена от министерството му.

Лавров формулира предложението в реч, в която до голяма степен повтори критиките на Москва към западните сили.

Той заяви, че смислен диалог с лидерите на страните от ЕС е невъзможен, защото те отказват това, което той нарича "истински колективни гаранции за сигурност" – тоест гаранции не само срещу Русия, но с Русия, в случай на прекратяване на войната в Украйна.

Изказването идва на фона на скорошния ръст на руските нарушения във въздушното пространство на територията на НАТО, както и на новите икономически санкции наложени на страната от САЩ. 19-ти пакет от санкции срещу Русия беше приет и от ЕС.

    Коментари
    3900

    9

    Manager Kim

    28.10 2025 в 17:51

    -0
    +0
    То с една Украйна не могат да се оправят, представям си с цялото НАТО (което ще има и подкрепа от Австралия, Япония, Нова Зеландия, Южна Корея, Тайланд, Израел и кой ли не!)

    3980

    8

    Niko Kolev

    28.10 2025 в 17:08

    -0
    +8
    Е, той тоя каза, че Русия не е нападнала Украйна.
    Да не говорим, как копейките неистово виеха, че Русия няма да нападне Украйна поне от декември 2021, когато САЩ предупредиха за подготвяната война.

    4764

    7

    Kilca

    28.10 2025 в 17:08

    -0
    +8
    Руzия нямаше намерение и Украйна да атакува. Руzия подписа и договор да защитава Украйна след като си получиха обратно ядрените ракети от там. Руzия каквото и да каже следва да се приема първо и безусловно за лъжа и след това да се обсъжда каквото и да е.

    3930

    6

    бай Падежко

    28.10 2025 в 16:50

    -0
    +12
    В обратния руски мир, всичко е обратно. Щом коня казва "няма", знаем какво всъщност всъщност иска да каже.

    2970

    5

    Джендо Джедев

    28.10 2025 в 16:43

    -0
    +10
    Обаче снимката е събрала ВСИЧКО, което характеризира тая блатна кочина.

    2000

    4

    Komentator

    28.10 2025 в 16:38

    -0
    +12
    А някой да му вярва?

    5129

    3

    Mateevk

    28.10 2025 в 16:34

    -0
    +9
    Хайде! Вече сме просто част от Евразия, а не Европа. Тези людоеди се побъркаха окончателно. Явно преяждането с власт и препиването с кръв дава своето отражение... Конят вече даже и на кон не прилича.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    28.10 2025 в 16:20

    -0
    +7
    Верваме ви, да! ;)

    https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/10884979

    17339

    1

    Танас

    28.10 2025 в 16:13

    -0
    +14
    То и Украйна немаше да нападате, а ден по-късно почнахте с излагацията....
     
