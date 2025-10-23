ЕС забрани износа на тоалетни чинии, декоративен мъх и играчки с моторчета за Русия

Новият, 19-ти пакет санкции на Европейския съюз включва неочаквано допълнение – забрана за износ на тоалетни чинии, бидета и мивки за Руската федерация.
Решението е публикувано в Официалния вестник на ЕС и е част от актуализирания списък със стоки, чиито доставки до Русия вече са забранени. Сред тях, освен санитарна керамика, попадат и „пластмасови играчки с моторчета, декоративни мъхове и лишеи, както и редица изделия с потенциал за двойна употреба“.
От Брюксел не са посочили конкретни причини защо именно санитарната техника е влязла в черния списък, но мярката беше обявена в контекста на „ограничаване на възможностите на руския военно-промишлен комплекс“.
Според официалното съобщение целта е „да се минимизира достъпът на Русия до продукти, технологии и материали, които могат да бъдат използвани в производството на оръжия или да спомагат военните ѝ действия“.
Решението идва дни след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховната представителка по външната политика Кая Калас заявиха, че новите рестрикции ще засегнат десетки категории стоки – от нефтени танкери и банки до, очевидно, санитарно оборудване.
Така тоалетните, бидетата и мивките се озоваха редом до технологии с двойна употреба – вероятно, по ирония на бюрокрацията, като символ на „прочистването“ на отношенията между ЕС и Москва.
Коментар от Брюксел по темата защо точно санитарията е заплаха за сигурността на континента засега няма.
Но в социалните мрежи новината вече роди серия от шеги:
„Може би ЕС най-накрая реши да спре потока на тоалетната л.....а пропаганда,“ пишат потребители.
„Европа се измива от Русия,“ добавят други.
