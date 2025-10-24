Руски военни самолети са навлезли във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

OFFNews 24 октомври 2025 в 07:16 3489 3
Руски изтребители Су-30

Снимка БТА/АП
Руски изтребители Су-30

Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди, съобщиха военните на Вилнюс, цитирани от Ройтерс и БТА. 

Става дума за два изтребителя Су-30 и самолет цистерна Ил-78. Самолетите са навлезли в Литва от Калининград. В отговор са били вдигнати испански машини "Юрофайтър Тайфун" от Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране, допълват литовските военни.

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва и съобщи в "Екс", че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение. 

Руското министерство на отбраната съобщи, че самолетите Су-30 са изпълнявали тренировъчен полет над Калиниградска област и не са нарушавали границата на никоя държава. Полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация. Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, се казва в съобщението на Външно на Русия. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    80

    3

    Far Rider

    24.10 2025 в 10:14

    -0
    +0
    Това е всичко което може да направи ЕС и НАТО. Вдигнат едни самолети, после вземат, че кацнат, а Рюте е при оранжевия паун да си говорят глупости. САЩ сега реват с два реда сълзи, че Украйна ще си купува 150 самолета Грипен, а не Ф-ки.

    13794

    2

    flatko

    24.10 2025 в 10:12

    -0
    +0
    Ами ако литовците бяха свалили ватнишкия самолет и той беше паднал на литовска територия, как щяха ватниците да излъжат, че "не са нарушавали границата на никоя държава"?

    142

    1

    Октим

    24.10 2025 в 09:49

    -0
    +13
    Стреляйте моментално и избивайте гадовете! Те само от това разбират!
     
    X

    Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия