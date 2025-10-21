Европа настоява мирните преговори за Украйна да започнат от настоящите фронтови линии

Европейските лидери заявиха, че настоящите фронтови линии в Украйна трябва да бъдат изходната точка за всякакви бъдещи мирни преговори. Позицията идва на фона на съобщения за пречки в подготовката за планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща, Унгария, предаде Ройтерс.

Европейските съюзници на Украйна се опасяват, че Тръмп може отново да се срещне с Путин, без да получи реални отстъпки от Москва. Руският лидер вече отхвърли призива му за прекратяване на огъня по време на срещата им в Аляска през август.

Киев и европейските му партньори отдавна настояват за незабавно примирие по сегашните фронтови линии - позиция, която Тръмп публично подкрепи в петък след срещата си със Зеленски в Белия дом. Москва обаче продължава да настоява Украйна да отстъпи допълнителни територии като условие за прекратяване на огъня, припомня "Ройтерс".

Според агенцията и други медии разговорите между Тръмп и Зеленски миналата седмица са били напрегнати. Тръмп многократно е използвал груб език и е настоявал Киев да приеме някои от руските искания.

Въпреки това Зеленски определи срещата като „успешна“, подчертавайки, че тя е довела до публичната подкрепа на Тръмп за прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии - позиция, която Украйна отдавна отстоява.

Срещата Тръмп-Путин

Тръмп, който миналата седмица разговаря по телефона с Путин и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че възнамерява да проведе среща с руския лидер в унгарската столица Будапеща през следващите две седмици, с цел да сложи край на войната в Украйна.

Подготовката за срещата обаче се забави, след като предварителните разговори между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, планирани за четвъртък в Будапеща, бяха отложени. Двамата са разговаряли по телефона в понеделник, а заместникът на Лавров - Сергей Рябков - заяви, че е "твърде рано да се обсъждат конкретни дати за евентуална лична среща".

Тази седмица европейските лидери ще се срещнат със Зеленски - първо на срещата на върха на ЕС, а след това и в рамките на "коалицията на желаещите"- страни, която обсъжда създаването на сили за сигурност, гарантиращи следвоенно уреждане в Украйна. Русия вече отхвърли идеята за такива международни сили.

Изборът на Будапеща като място за евентуалната среща между Путин и Тръмп предизвика напрежение в рамките на ЕС, където унгарският премиер Виктор Орбан е сред малцината, запазили близки отношения с Москва след инвазията в Украйна през 2022 г.

Пътуването на Путин до Будапеща би изисквало да прелети през въздушното пространство на страни от ЕС. Полша заяви, че ще принуди самолета му да кацне и ще го арестува по международната заповед, ако прелети над нейна територия. България, напротив, обяви, че би позволила на Путин да използва нейното въздушно пространство, за да достигне до срещата.