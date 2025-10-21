Европа настоява мирните преговори за Украйна да започнат от настоящите фронтови линии

Европейските лидери заявиха, че настоящите фронтови линии в Украйна трябва да бъдат изходната точка за всякакви бъдещи мирни преговори. Позицията идва на фона на съобщения за пречки в подготовката за планираната среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща, Унгария, предаде Ройтерс.
Европейските съюзници на Украйна се опасяват, че Тръмп може отново да се срещне с Путин, без да получи реални отстъпки от Москва. Руският лидер вече отхвърли призива му за прекратяване на огъня по време на срещата им в Аляска през август.
Киев и европейските му партньори отдавна настояват за незабавно примирие по сегашните фронтови линии - позиция, която Тръмп публично подкрепи в петък след срещата си със Зеленски в Белия дом. Москва обаче продължава да настоява Украйна да отстъпи допълнителни територии като условие за прекратяване на огъня, припомня "Ройтерс".
Според агенцията и други медии разговорите между Тръмп и Зеленски миналата седмица са били напрегнати. Тръмп многократно е използвал груб език и е настоявал Киев да приеме някои от руските искания.
Въпреки това Зеленски определи срещата като „успешна“, подчертавайки, че тя е довела до публичната подкрепа на Тръмп за прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии - позиция, която Украйна отдавна отстоява.
Срещата Тръмп-Путин
Тръмп, който миналата седмица разговаря по телефона с Путин и се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че възнамерява да проведе среща с руския лидер в унгарската столица Будапеща през следващите две седмици, с цел да сложи край на войната в Украйна.
Подготовката за срещата обаче се забави, след като предварителните разговори между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, планирани за четвъртък в Будапеща, бяха отложени. Двамата са разговаряли по телефона в понеделник, а заместникът на Лавров - Сергей Рябков - заяви, че е "твърде рано да се обсъждат конкретни дати за евентуална лична среща".
Тази седмица европейските лидери ще се срещнат със Зеленски - първо на срещата на върха на ЕС, а след това и в рамките на "коалицията на желаещите"- страни, която обсъжда създаването на сили за сигурност, гарантиращи следвоенно уреждане в Украйна. Русия вече отхвърли идеята за такива международни сили.
Изборът на Будапеща като място за евентуалната среща между Путин и Тръмп предизвика напрежение в рамките на ЕС, където унгарският премиер Виктор Орбан е сред малцината, запазили близки отношения с Москва след инвазията в Украйна през 2022 г.
Пътуването на Путин до Будапеща би изисквало да прелети през въздушното пространство на страни от ЕС. Полша заяви, че ще принуди самолета му да кацне и ще го арестува по международната заповед, ако прелети над нейна територия. България, напротив, обяви, че би позволила на Путин да използва нейното въздушно пространство, за да достигне до срещата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет