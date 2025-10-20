Георг готов да цунка и ръката на Путин. Дава му коридор да лети до Будапеща

Светослав Метанов 20 октомври 2025 в 17:19 7657 9
Страстният Георг
Страстният Георг.

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред пратеника на БНР Ангелина Пискова.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита:

"А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

Миналия четвъртък стана ясно, че руският диктатор Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп са се уговорили по телефона за нова среща, този път в унгарската столица Будапеща. На нея бе обявено, че са обсъждани възможностите за икономическо сътрудничество между САЩ и Русия след войната в Украйна. Ден по-късно украинският президент Володимир Зеленски бе хладно приет във Вашингтон, където администрацията на Тръмп го увещаваше да се съгласи на мир при руските условия. Също така стана ясно, че американците засега нямат намерения да дадан на Киев ракети Томахоук, които биха могли да бъдат много полезни срещу рускта агресия.

Външният министър Георг Георгиев е по-известен в медиите като "целувачът на ръце". Още като млад герберски активист той се прочу именно със страстното си засмукване на ръката на партийния си лидер Бойко Борисов. 

    2910

    9

    Mounted Archer

    20.10 2025 в 19:56

    -0
    +0
    1215, благодаря ти за безценния съвет, амиго. Хайде сега да преценим дали вЕрваме на казаното от някой или на действията му. Съдейки по поста ти, ти от тези, дето вЕрват на казаното. Сори, ама аз съм от другите, дето гледат кой какво върши.

    3146

    8

    1215

    20.10 2025 в 19:34

    -0
    +0
    Mounted Archer--- не е зле да се чете повечко--------- https://offnews.bg/politika/mitov-pred-tajms-rusia-ima-preki-vrazki-s-prestapni-strukturi-vk-853821.html?fbclid=IwY2xjaw NjQ3pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETA5Wmh6ZHg5WW1IbUJycVdjAR4CIw4401k_gRn4qkclN_IN6P_pepjDFGwx4BrR6ijE_vxaduf7Z2P62Taryw_aem_401 iqQjwFrtlrkTLk59GnA

    2970

    7

    Джендо Джедев

    20.10 2025 в 19:23

    -0
    +7
    Lari,

    Не става дума за това дали Путлер може или не може да влиза в ЕС, въпросът е, че тоя боковски пудел е готов да даде разрешение.

    2910

    6

    Mounted Archer

    20.10 2025 в 18:48

    -3
    +2
    Този е точно като Дани Розовата пантера случайно добрал се до министерски пост никаквец, и също като него би осигурил "коридор" даже в края на храносмилателната си система, стига това да го разположи по-добре пред вожда му.

    8043

    5

    Moirae

    20.10 2025 в 17:40

    -6
    +9
    Изненадата е в това, че се гласува толкова слабо на избори.

    142

    4

    Октим

    20.10 2025 в 17:32

    -0
    +9
    От край време и особено след 9-ти 1944 г. Ганьо си е дал дори “задните части“ на блатните павиани, вие ми говорите за някакъв въздушен коридор!

    6825

    3

    Lari

    20.10 2025 в 17:26

    -0
    +13
    Европейския съюз казва че кремълския диктатор не е допуснат в рамките на ЕС. Има заповед за арест и съд в Хага. Спрете да пишете глупости .

    4040

    2

    bugomix

    20.10 2025 в 17:26

    -0
    +11
    Подлога!! Срамота за България!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    20.10 2025 в 17:25

    -0
    +9
    Да си знаят Ганьовците кой дърпа конците на Територията. И да продължават да ходят за гъби. Явно всичко това им харесва.
     