България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет "Външни работи" в Люксембург пред пратеника на БНР Ангелина Пискова.

"Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини", посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита:

"А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея".

Миналия четвъртък стана ясно, че руският диктатор Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп са се уговорили по телефона за нова среща, този път в унгарската столица Будапеща. На нея бе обявено, че са обсъждани възможностите за икономическо сътрудничество между САЩ и Русия след войната в Украйна. Ден по-късно украинският президент Володимир Зеленски бе хладно приет във Вашингтон, където администрацията на Тръмп го увещаваше да се съгласи на мир при руските условия. Също така стана ясно, че американците засега нямат намерения да дадан на Киев ракети Томахоук, които биха могли да бъдат много полезни срещу рускта агресия.

Външният министър Георг Георгиев е по-известен в медиите като "целувачът на ръце". Още като млад герберски активист той се прочу именно със страстното си засмукване на ръката на партийния си лидер Бойко Борисов.