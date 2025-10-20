Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Американският президент Доналд Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната по време на срещата между двамата в Белия дом в петък и е предупредил, че Путин е заплашил "да унищожи" Украйна, ако не се съобрази с исканията на Москва, пише в. "Файненшъл таймс".
По време на срещата Тръмп е настоял Зеленски да предаде целия регион Донбас на Русия, като многократно е повторил основните моменти от телефонния си разговор с руския президент ден по-рано, съобщи вестникът.
Украйна в крайна сметка успя да си върне подкрепата на Тръмп за замразяване на настоящите фронтови линии, отбелязва "Файненшъл таймс".
След срещата американският президент каза, че двете страни трябва да спрат войната на сегашните фронтови позиции.
В разговора си с Тръмп в четвъртък Путин предложи да размени малки райони в две южни области, разположени на фронтовата линия - Херсонска и Запорожка, в замяна за много по-големи части от Донбас, които в момента се намират под украински контрол.
Това е по-малко от първоначалното искане на руския президент от 2024 година Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсонска и Запорожка област – площ от близо 20 000 кв. км., отбелязва изданието.
3100
12
20.10 2025 в 10:47
Това е ефекта на миротворящите томахавки. Лека полека и путлер сваля залога.
6825
11
20.10 2025 в 10:45
14015
10
20.10 2025 в 10:21
80
9
20.10 2025 в 10:01
3010
8
20.10 2025 в 09:45
Гнусен дядка. От президент на най-мощната държава в света да се съгласи да бъде посредника, чрез който един диктатор иска да сломи съпротивата на един смел президент.
Украинците са изградили фортификационни съоръжения в Донбас, които вече поредна година спират руските орди. Путин иска граничната линия да мине отвъд тях, за да може да продължи с атаките си.
1948
7
20.10 2025 в 09:13
1005
6
20.10 2025 в 09:09
.Путлер само с една кодова дума по телефона превръща хипнотизирания Тръмпанар в послушно кученце ,което радостно изпълнява всички му команди ...
6905
5
20.10 2025 в 08:47
3028
4
20.10 2025 в 08:20
2970
3
20.10 2025 в 08:19
Тоя е не само ненужен, тоя е вреден. Играейки по свирката на Путлер, само му подклажда апетитите. Скоро и Си ще се разшава, окуражен от гумения гръбнак на оранжевата маймуна.
