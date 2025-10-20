Тръмп настоява Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

OFFNews 20 октомври 2025 в 07:13 3703 12
Доналд Тръмп

Снимка Getty Images
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп е призовал украинския си колега Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната по време на срещата между двамата в Белия дом в петък и е предупредил, че Путин е заплашил "да унищожи" Украйна, ако не се съобрази с исканията на Москва, пише в. "Файненшъл таймс".

По време на срещата Тръмп е настоял Зеленски да предаде целия регион Донбас на Русия, като многократно е повторил основните моменти от телефонния си разговор с руския президент ден по-рано, съобщи вестникът.

Украйна в крайна сметка успя да си върне подкрепата на Тръмп за замразяване на настоящите фронтови линии, отбелязва "Файненшъл таймс".

След срещата американският президент каза, че двете страни трябва да спрат войната на сегашните фронтови позиции.

В разговора си с Тръмп в четвъртък Путин предложи да размени малки райони в две южни области, разположени на фронтовата линия - Херсонска и Запорожка, в замяна за много по-големи части от Донбас, които в момента се намират под украински контрол.

Това е по-малко от първоначалното искане на руския президент от 2024 година Киев да отстъпи целия Донбас плюс Херсонска и Запорожка област – площ от близо 20 000 кв. км., отбелязва изданието.

    3100

    12

    230 млрд баксов

    20.10 2025 в 10:47

    -6
    +0
    "Това е по-малко от първоначалното искане на руския президент от 2024 г. ..."
    Това е ефекта на миротворящите томахавки. Лека полека и путлер сваля залога.

    6825

    11

    Lari

    20.10 2025 в 10:45

    -0
    +6
    За да унищожи Украйна ще са необходими повече от 100 години. До една две Просия ще бъде минало - ще фалира а републиките ще тръгнат по самостоятелен път на развитие. Вярвам в разпада на Злото - вече съм на 61 години и никога не съм спирал да вярвам в разпада на това измислено зло наречено Просия. 81 години България е управлявана и разграбвана от онези които без избори бяха сложени да управляват страната ни от същото това Зло. Системата 81 години е недокосната и продължава грабежа над България. Заложник сме всички нормални българи.

    14015

    10

    Венко Венков

    20.10 2025 в 10:21

    -0
    +4
    Някой да напомни на тоя безгръбначен мераклия за Нобел, че президентът Теодор Рузвелт, който е първият американец, получил Нобелова награда (Нобел за мир през 1906г.) е знаел много добре, че истинският мир е само справедливият мир, затова е казал, че ако трябва да избира между справедливостта и мира, ще избере справедливостта.

    80

    9

    Far Rider

    20.10 2025 в 10:01

    -0
    +14
    В телефонният разговор на оранжевия паун му е напомнено, че ако не прави каквото му кажат ще извадят филмите от къщата на Епщайн и ще свърши или като него или като принц Ендрю. Пардон! Вече не е принц!

    3010

    8

    Зла свекърва

    20.10 2025 в 09:45

    -0
    +26
    За какво му е на Тръмп да служи като посредник на Путин? Зеленски щеше да разбере исканията на Путин, ако онзи ги беше казал по телевизията.

    Гнусен дядка. От президент на най-мощната държава в света да се съгласи да бъде посредника, чрез който един диктатор иска да сломи съпротивата на един смел президент.

    Украинците са изградили фортификационни съоръжения в Донбас, които вече поредна година спират руските орди. Путин иска граничната линия да мине отвъд тях, за да може да продължи с атаките си.

    1948

    7

    craghack

    20.10 2025 в 09:13

    -0
    +36
    Краснов се излага. Като каза за томахавките Путин мигом дотича да предлага срещи. Вместо да даде петдесетина бройки, да излупат няколко обекта сериозно и да му нареди да приключва с войната, той се гъне като някоя девойка за да не казвам какво... Смешник!

    1005

    6

    Шпагата

    20.10 2025 в 09:09

    -0
    +27
    ....Като във филм на Уди Алън.
    .Путлер само с една кодова дума по телефона превръща хипнотизирания Тръмпанар в послушно кученце ,което радостно изпълнява всички му команди ...

    6905

    5

    sparebits

    20.10 2025 в 08:47

    -0
    +31
    Вече се вижда колко траен е мирът в Газа. Сигурно толкова траен ще е и в Украйна. Даже може би малко по-нетраен.

    3028

    4

    Valioka

    20.10 2025 в 08:20

    -2
    +19
    Айде, пак се започна...

    2970

    3

    Джендо Джедев

    20.10 2025 в 08:19

    -0
    +53
    Октим,

    Тоя е не само ненужен, тоя е вреден. Играейки по свирката на Путлер, само му подклажда апетитите. Скоро и Си ще се разшава, окуражен от гумения гръбнак на оранжевата маймуна.
     
