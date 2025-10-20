Песков: Искаме целия Донбас, Украйна пречи да има мир

Русия работи със САЩ в опит да бъде постигнато мирно споразумение в Украйна, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, но в същото време обвини Киев, че изпраща противоречащи сигнали, които възпрепятстват този процес, предаде Ройтерс.

На въпрос какво е предложил руският президент Владимир Путин на американския си колега Доналд Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор миналата седмица, Песков отказа да предостави каквато и да било информация по въпроса.

Освен това от думите му стана ясно, че Москва не се отказва от искането да ѝ бъде предаден целият регион Донбас, който включва Донецка и Луганска област.

Преговорната линия на Руската федерация по онтошение на Украйна не е променяна, добави прессекретарят на Кремъл.

Той отговори и на въпрос за това дали Вашингтон е уведомил Москва, че се е отказал от доставката ракети „Томахоук“ на Киев.

„Каквито и да е официални позиции по тази тема не може да има. Слушаме и се ориентираме. Също така могат да бъдат обменяни позиции между Москва и Вашингтон“, каза той.

Песков отказа да коментира темата за евентуални териториални обмени. По думите му работата на екипите на САЩ и Русия за срещата в Будапеща още не е започнала.

„Все още има много вътрешна работа, която трябва да се свърши“, отбеляза прессекретарят.

Според Москва украинското регулиране ще е споразумение със САЩ.

„Москва е ангажирана с Вашингтон по въпроса за украинското регулиране,води се сериозна работа“, каза той.