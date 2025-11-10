Два влака се сблъскаха в Словакия, ранени са десетки пътници

10 ноември 2025
Два влака катастрофираха в Словакия, ранени са десетки пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Кататстрофата се е случила вчера вечерта, след като единият влак се е блъснал в задната част на другия. Сблъсъкът е станал в участъка между столицата Братислава и Пезинок, на 20 км североизточно от столицата.

Приблизително 800 души са пътували във влака, 79 от тях са откарани в болница, съобщават словашките медии. По думи на генералния директор на словашките железници - Иван Беднарик, вероятната причина за катастрофата е преминаването на единия влак на червен сигнал.

Към момента няма информация за загинали. 

Според предварителна информация не е имало челен сблъсък на влакове, нито пък е имало дерайлиране на влак.

Причините все още се изясняват.

Това е втората катастрофа в Словакия през последния месец. На 13 октомври два влака се сблъскаха в Източна Словакия, като 91 души бяха ранени.

