Два влака се сблъскаха в Словакия, ранени са десетки пътници

Два влака катастрофираха в Словакия, ранени са десетки пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Кататстрофата се е случила вчера вечерта, след като единият влак се е блъснал в задната част на другия. Сблъсъкът е станал в участъка между столицата Братислава и Пезинок, на 20 км североизточно от столицата.

Приблизително 800 души са пътували във влака, 79 от тях са откарани в болница, съобщават словашките медии. По думи на генералния директор на словашките железници - Иван Беднарик, вероятната причина за катастрофата е преминаването на единия влак на червен сигнал.

Към момента няма информация за загинали.

Nearly 30 people were injured when two trains collided on the Pezinok–Bratislava Main Station line in Slovakia. pic.twitter.com/VP4agETq79 — Breaking911 (@Breaking911) November 9, 2025

Според предварителна информация не е имало челен сблъсък на влакове, нито пък е имало дерайлиране на влак.

Причините все още се изясняват.

Това е втората катастрофа в Словакия през последния месец. На 13 октомври два влака се сблъскаха в Източна Словакия, като 91 души бяха ранени.