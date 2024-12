Броят на загиналите при самолетната катастрофа в Южна Корея вече е 167

Броят на загиналите при самолетната катастрофа в Южна Корея расте. Жертвите вече са 167, предаде Ройтерс. Самолет на компанията Jeju Air, превозващ 181 души от Банкок за Южна Корея, се разби при кацане. Като вероятна причина за трагичния инцидент се посочва удар от птица и неблагоприятни метеорологични условия.

Към момента се съобщава за двама оцелели, които са закарани в болница. Те са пътник и стюардеса, съобщи южнокорейската новинарска агенция Йонхап, като се позова на властите.

Съобщава се още, че единият от тях видял, че от един от двигателите излиза дим. Други очевидци на земята също съобщават, че са видели пламъци, излизащи от една от турбините, и са чули няколко силни удара, съобщи Йонхап.

Това е най-смъртоносният въздушен инцидент на южнокорейска земя и най-тежкият, включващ южнокорейска авиокомпания от близо три десетилетия, според данни на министерството.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8