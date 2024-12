Франция нанася въздушни удари по цели на Ислямска държава в Сирия

Френската авиация атакува позициите на "Ислямска държава" (ИД) в Сирия. Ударът е включвал въздушни бомби, според френския министър на отбраната Себастиен Лекорню, цитиран от The Guardian.

The French Minister of Armed Forces, Sébastien Lecornu has announced that the French Air Force carried out several Airstrikes on Sunday against ISIS Targets within Syria, in support of Operation Inherent Resolve; with him releasing Footage showing a number of the Strikes.



[image or embed]