Британски вицепремиер подаде оставка заради неплатен напълно данък

Британският вицепремиер и министър по въпросите на жилищното строителство Анджела Рейнър подаде оставка, след като призна, че е платила по-малък данък върху новата си къща, предаде Ройтерс.

Рейнър е осмият член на кабинета на премиера Киър Стармър, който напуска поста си. Стармър декларира пълната си подкрепа за Рейнър, когато тя първоначално бе обвинена, че умишлено се е опитала да избегне плащането на съответната данъчна ставка върху новопридобития си имот.

„Дълбоко съжалявам за решението си да не потърся допълнителна специализирана данъчна консултация... Поемам пълна отговорност за тази грешка“, написа Рейнър в писмо до Стармър.

В отговор той заяви, че натъжен, че нейният мандат в правителството е приключил по този начин, но решението да се оттегли е правилно.

Лейбъристката партия на Стармър изостава в социологическите проучвания от британската Реформистка партия (Reform UK, преди Партия на Брекзита) на Найджъл Фараж. Сега премиерът се сблъсква с нови проблеми на фона на опитите да възстанови авторитета си и имиджа на партията, който беше накърнен от обвинения, че Стармър е получил скъпи подаръци, включително дрехи и билети за концерти, от дарители.

Рейнър, която се издигна от тийнейджърка от работническата класа до една от най-високите политически позиции във Великобритания, успяваше да посредничи между лявото и центристкото крило на Лейбъристите, за да запази единството на партията, и имаше по-широка популярност от Стармър, подчертава Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю Рейнър каза, че е създала тръст за един от синовете си, който има трайни увреждания в резултат на травма.

Тя е продала на тръста дела си от семеен имот в Северна Англия и е придобила апартамент в английския морски курорт Хоув, като е смятала, че няма да трябва да плаща по-високата данъчна ставка, която се начислява при покупка на втори дом.

След като е потърсила допълнителен правен съвет, тя заяви, че е допуснала грешка и предприема стъпки за плащането на допълнителния данък.

Оставката на осем министри и зам.-министри в правителството на Стармър, което е на власт от юли миналата година, бележи най-големият брой оставки в началото на управленски мандат от поне 1979 г.