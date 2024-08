46 секунди бокс: Италианка се разплака и предаде след два удара от трансбоксьорка на Олимпиадата (обновена)

Италианката Анджела Карини прекрати боксовия си мач в полусредна категория срещу трансбоксьорката Имане Хелиф на Олимпиадата в Париж след едва 46 секунди и два удара.

След два мощни удара Карини поиска мачът да бъде прекратен, след което падна на колене и се разплака. Преди да поиска край на срещата с хвърляне на шлема си, 25-годишната италианка получи два удара от Келиф, която миналата година не премина теста за пол и беше дисквалифицирана от Световното първенство в Индия.

Today, Angela Carini had her Olympics dreams shattered by Imane Khelif, a male boxer.



It is suspected that he BROKE HER NOSE.



Don’t let this pass quietly. MEN SHOULD NOT BE ALLOWED TO BEAT WOMEN FOR SPORT.



