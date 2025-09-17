Министри дружно гледат телефоните си, докато тече дебатът по вота на недоверие

Докато народните представители разискват мотивите на вота на недоверие, внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България", повечето министри си гледат телефоните.

Това е петият вот на недоверие към правителството, подкрепяно от ГЕРБ, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало".

Според вносителите от ПП-ДБ, и подписалите се депутати от АПС и МЕЧ, провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

Към 11 часа в залата останаха само правосъдният министър Георги Георгиев и вътрешният министър Даниел Митов. Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска почивка, докато министрите се върнат в залата.

Председателят на НС Наталия Киселова каза, че министрите срещу които е вотът на недоверието не са в залата. След като Хамид Хамид от ДПС-НН ѝ каза, че не е права - тя се съгласи и каза, че след 5 минути ще даде почивка.

Георги Георгиев защити отсъстващи си колеги, че току-що е започнало заседание на Министерския съвет.