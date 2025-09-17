Министри дружно гледат телефоните си, докато тече дебатът по вота на недоверие

Ружа Райчева 17 септември 2025 в 11:25 2160 4
Депутатите обсъждат внесения пети поред вот на недоверие към правителството. В зала присъстват членовете на Министерски съвет, които не изглеждат много заинтересовани от хода на дебатите. Повече от тях си гледат в телефоните

Снимка БГНЕС/Стефан Василев
Депутатите обсъждат внесения пети поред вот на недоверие към правителството. В зала присъстват членовете на Министерски съвет, които не изглеждат много заинтересовани от хода на дебатите. Повече от тях си гледат в телефоните

Докато народните представители разискват мотивите на вота на недоверие, внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България", повечето министри си гледат телефоните.

Това е петият вот на недоверие към правителството, подкрепяно от ГЕРБ, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". 

Според вносителите от ПП-ДБ, и подписалите се депутати от АПС и МЕЧ, провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".

Към 11 часа в залата останаха само правосъдният министър Георги Георгиев и вътрешният министър Даниел Митов. Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска почивка, докато министрите се върнат в залата. 

Председателят на НС Наталия Киселова каза, че министрите срещу които е вотът на недоверието не са в залата. След като Хамид Хамид от ДПС-НН ѝ каза, че не е права - тя се съгласи и каза, че след 5 минути ще даде почивка. 

Георги Георгиев защити отсъстващи си колеги, че току-що е започнало заседание на Министерския съвет. 

Виж още за:

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    142

    4

    Октим

    17.09 2025 в 12:37

    -0
    +23
    Дреме им на дедовия ... Че нали отлично и от личен опит знаят, че колкото си по-тъп, неграмотен, бездарен, прост, НО послушен ... кокал за теб винаги ще има, та ако ще дори и целия свят да се срути!

    3060

    3

    helper68

    17.09 2025 в 12:36

    -0
    +23
    Ами нали заплататите им текът, така ще изкарат и до 100 години, заради прости избиратели!.. :((

    3248

    2

    user4eto

    17.09 2025 в 12:11

    -0
    +21
    Така са награбили телефоните, сякаш гледат порно с двата шопара.

    3010

    1

    Зла свекърва

    17.09 2025 в 11:58

    -0
    +21
    Бутафорно правителство.
    Най-големи поразии в една държава стават, когато има власт в сянка. А сянката е толкова обемна и корпулентна, че вече за никой не е тайна кой командва парада.

    Затова, когато дойдат избори, плюйте по прозападната опозиция, наричайте ги сглобкаджии и гледайте сеир. Така на власт винаги ще имате ето тази бутафорна ситуация - крадци начело, миньони в свитата, зависими по периферията и опозиционери в затвора.

    Уж сме европейска държава, а заради тази съдебна система и тези, дето я крепят с официалната политическа власт, която имат, сме повече като Путинова Русия.

    Двама лапат, двеста зяпат и ходят за гъби и после се обиждат на "сглобкаджиите", че нямат реална власт да променят нещата.

     
    X

    Италианката Франческа: Където е най-тъмно, там най-много се нуждаят от светлина