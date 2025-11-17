Владислав Панев: Изборът на Спецов бе изненадващ, но е доста логичен

Изборът на досегашния шеф на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл" вероятно е изненадващ, но всъщност е доста логичен, смята Владислав Панев от Клуб "Ускорение", бивш депутат от "Зелено движение".

Най-вероятно мениджърският състав на "Лукойл" ще си остане същият. Ролята на Спецов като особен управител ще е да следи финансовите потоци и те да не отиват към Русия, коментира Панев в интервю за БНР.

Сходно мнение изрази и Трайчо Трайков - бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на ГЕРБ, сега кмет на столичния централен район "Средец".

"Трябва да сме сигурни, че няма да има компании на входа и на изхода на "Лукойл", които да източват компанията като групировките през 90-те години", допълни Владислав Панев.

България в момента може суверенно да управлява рафинерията, но много трудно самостоятелно може да продаде рафинерията, независимо от приетия закон, тъй като става въпрос за частна собственост, посочи той.

Според него "бомбата беше отложена с шест месеца" и се е видяло, че "план що-годе има", затова не трябва да се водят "кресчендо разговори".

Относно търсенето на купувач, Панев допусна, че "Лукойл" ще си придвижи този въпрос и на международно ниво. "План А е да се изчака да се види дали ще се намери все пак купувач, достатъчно отдалечен от Кремъл според САЩ, така че сделката да мине и санкциите да отпаднат. Вариант Б – евентуално българската държава да "натисне" вече само за сделка с бургаската рафинерия, ми се вижда малко по-трудно като задача. То минава и през одити на миналите действия на "Лукойл–Нефтохим" по укриване на данъци, по други въпроси, така че включително през санкции, глоби от страна на данъчните "Лукойл" да бъде принуден да се раздели с активите си", коментира Владислав Панев.