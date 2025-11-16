Трайков: Правителството се справи добре с Лукойл. Няма да оставят Спецов да се провали

Няма да оставят Румен Спецов да се провали като особен управител на „Лукойл”. Това каза в предаването “На Фокус” по Нова телевизия бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

“Добре е, че отсрочката на САЩ се случи, защото по този начин рафинерията ще продължи да работи и финансовите потоци от тази дейност няма да стигат до Кремъл. Първото интересува нас, но второто - главно американците”, обясни Трайков.

Според него правителството се е справило добре с целия проблем.

“В тази ситуация можеше да се случи друг гаф - да се назначи човек, който да не е приемлив за санкциониращата страна и да не бъде дадена дерогацията”, обясни той.

“Имало е фирми, които е трябвало да поддържат горива в резерва, но не са го направили, използвайки законови вратички. Интересно е какви са мотивите и какво е могла да направи държавата, за да ги задължи да си изпълнят ангажимента. Тя не го е направила - може би, защото и се е сторило, че техните мотиви са валидни”, коментира Трайков.

Той обясни, че в данъчните акцизни складове има монопол.

“Преди години беше абсолютен факт. КЗК се задейства и се установи, че това наистина е проблем. Когато 90% от капацитета на тези складове, през които трябва да мине всяка капка гориво преди да стигне до бензиностанциите, се контролира от едно място, тогава за какъв истински пазар и конкуренция може да се говори?”, попита той.

“Предполагам, че няма да оставят Румен Спецов съвсем сам да се оправя като особен управител, тъй като трябва да се осигури това рафинерията, веригата бензиностанции и частта за авиационно гориво да продължат да работят в оптимален режим. Това са изключително сложни производствени, икономически и всякакви бизнес процеси, които трябва да бъдат управлявани правилно”, смята Трайков.

По думите му работата на управителя е да запази екипа, който е вършил работата досега.

“Винаги е предизвикателството да поемаш такава огромна система при такива обстоятелства. Но съм убеден, че няма да го оставят да се провали”.