Тристранката обсъжда да отпаднат ли почивните понеделници

Отпадането на почивните понеделници, ако официалните празници съвпадат със събота или неделя, ще обсъжда днес Националният съвет за тристранно сътрудничество по предложение на ПП-ДБ. В дневния ред на тристранката са още три законопроекта за промени в Кодекса на труда.

Пак по предложение на ПП-ДБ ще се обсъжда и 15 дни отпуска, която се полага на бащата след раждане на дете, да може да се ползва гъвкаво и според нуждите на семейството, докато то навърши една година.

Третото им предложение е натрупаните отпуски по време на майчинство да могат да се ползват почасово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Българската стопанска камара вече излезе със становище, че няма да подкрепи предложенията.

Социалните партньори ще обсъдят и предложението на министър Борислав Гуцанов, свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.