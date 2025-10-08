От ДСБ искат да отпаднат почивните понеделници в държавата

От ДСБ са внесли законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата. Според тях няма логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива. От партията отново предлагат законопроект за реформа на администрацията с 15% и съкращения на близо 20 хил. души.

Йордан Иванов от ДСБ посочи, че по данни на работодателски организации нетния негативен ефект от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв.

Той коментира и бюджета и очаквания дефицит.

"Усещането е такова, че Иван Костов трябва да идва на власт", каза Иванов в кулоарите на парламента.

Той посочи, че официални лица на ГЕРБ говорят, че тази година ще финишираме с дефицит над 5%, а догодина се говори за 8%.

"Ние от нашата политическа сила имаме много сериозни притеснения за публичните финанси в държавата. Това, което казват управляващите ще, че или ще взимат данъци, или ще взимат още огромни заеми", заяви депутатът от ДСБ.

Той посочи, че от ДСБ считат, че е важно да се съкращават разходи и отново предлагат със законопроект за реформа на администрацията с 15% и съкращения на близо 20 хил. души.

Иванов поиска Министерски съвет да изготви стратегия по силата, на която да има малка електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не на партиен принцип.