Трифонов: Щяхме да осъмнем с празни бензиностанции, ако не бяхме вкарали особен управител в ''Лукойл''

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов реагира на днешния дебат в парламента по промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които в "Лукойл" се вкарва "особен управител", който може да продава и разполага с активите на компанията.

Днес депутатите на "Има такъв народ" не участваха в дискусията по законопроекта, освен с кратки реплики, както и с изчитане на законопроекта от страна на председателя на енергийната комисия Павела Митова, която същевременно тази сутрин постави рекорд с 30-секундно заседание, на което законът мина светкавично в отсъствието на опозицията.

След 22 часа обаче на профила си във Фейсбук Слави Трифонов публикува позиция, в която направи обобщение на "човешки език" - днес депутатите в Народното събрание направили необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво.

Това е първото политическо изказване на Слави Трифонов, откакто ИТН оттеглиха скандалния си законопроект за промени в Наказателния кодекс (НК), с които "разпространяването на лична информация" става наказуемо с от 1 до 6 години затвор.

Ето какво публикува на профила си в социалните мрежи той тази вечер: