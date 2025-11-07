Павела Митова постави рекорд: Поправката ''особен управител'' на ''Лукойл'' мина за 30 секунди в комисия (видео)

Народното събрание започна работата си с извънредно заседание на енергийната комисия, на която се гласуваха поправките на ГЕРБ и ДПС-Ново начало в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Заседанието приключи буквално за 30 секунди в отсъствието на опозицията.

С промените се назначава особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България, който ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда.

12 депутати от управляващото мнозинство бяха на заседанието и гласуваха единодушно поправките. Това се случи буквално за половин минута, а председателят на комисията Павела Митова от "Има такъв народ" постави своеобразен рекорд:

"Преминавам към гласуване на закона, който виждате", каза тя и директно премина към гласуването, което мина без разисквания. Така "обсъждането" приключи за точно 32 секунди.

Още в началото на пленарното заседание и събирането на кворум от 210 депутати, председателят на НС Рая Назарян обяви, че премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов няма да участват в парламентарния контрол поради “неотложни ангажименти”.

Веднага след това Станислав Анастасов от ДПС-НН поиска 30 минути почивка. Назарян обяви почивка, след което да се проведе председателски съвет. Очевидно ще се решава приетото в енергийна комисия да влезе и в пленарната зала.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отново настоя за изслушване на министрите на икономиката и енергетиката, за да стане ясно какво планира да прави държавата по отношение на риска България да остане без горива.

"След две седмици рафинерията ще спре да може да извършва финансови транзакции. Ситуацията става опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това се приема в парламента. Две седмици след налагането на санкции никой от правителството не е дошъл да каже какво смята да прави държавата", каза Мирчев.

При подновяването на заседанието Искра Михайлова от "Възраждане" каза, че е било спешно обявено заседание за 9:10 тази сутрин (а законопроектът бил внесен в 8:28 в деловодството на парламента). Депутатите от опозицията пристигнали там в уречения час, но комисията вече била приключила.

"Бяха изтрити съобщенията в чата на комисията и после подменени с нов час", каза Михайлова.

По-рано днес стана ясно, че регистрираната в Швейцария компания "Гънвор" оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на "Лукойл". Решението бе взето, след като американското Министерство на финансите нарече "Гънвор" "марионетка" на Русия.