Дебатът за ''Лукойл'': Кого от ВСС ''шамариха'' в хотел ''Берлин'' и кой пи уиски във водни чаши в кабинета на Пеевски

Свидетел съм как вашият лидер Христо Иванов, заедно с Атанасов и Кирил Петков, пиеха уиски във водни чаши с Борисов и Пеевски. Ако на тях чашите имаха по 20 грама, на вашите лидери лидери бяха пълни, обърна се към Ивайло Мирчев Делян Добрев по време на дебата за вкарването на "особен управител" в "Лукойл Нефтохим Бургас".

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев взе думата и каза, че единствено ДПС-Ново начало бранят предложението, а ГЕРБ и ИТН мълчат:

"На амбразурата са само ДПС-НН. ГЕРБ мълчат, ИТН мълчат, председателката на комисията (б.а. Павела Митова) я няма. Понеже ДПС-НН знаят, че който не слуша заповедите на Делян Пеевски, го "шамарят" - дали в кабинета му в НС или в хотел "Берлин", говорят глупости. Ако някой не вярва, да пита членовете на ВСС след едно решение напоследък - дали някой са го привиквали в хотел "Берлин" и са го шамарили там."

"Това не е спасяване на горивата, а просто Пеевски да си вземе рафинерията", каза още той.

След думите му представител на ГЕРБ за пръв път взе думата в дебата - Делян Добрев. Той каза, че разбира, че като нов лидер Мирчев се опитва да е много активен политически, само че някой път многото говорене може да е в негов ущърб.

Добрев коментира, че Мирчев ще се срамува от изказването си, когато разбере, че тези текстове са пратени на OFAC и има положителна реакция от Белия дом.

По думите на Добрев промените в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са нищо по-различно от приетия т.нар. "немски модел" като е допълнено само, че може да се разпорежда със собствеността въпросния управител.

"Свидетел съм как вашия лидер Христо Иванов заедно с ген. Атанасов и Кирил Петков пиеха уиски във водни чаши заедно с Борисов и Пеевски. Ако на тях чашите имаха по 20 гр. - на вашите лидери лидери бяха пълни. Когато правите лични нападки, си помислете дали ще пиете някой ден уиски във водни чаши в кабинета на Пеевски", каза Делян Добрев.

Мирчев отговори, че информацията за одобрението от Щатите трябва да дойде от министрите, които не така и не идват в парламента