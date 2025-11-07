Бързи и яростни в НС: Особен управител ще може да продава активите на ''Лукойл''

Народното събрание гласува промени в закона, с които се назначава се особен управител на активите на руската компания "Лукойл" в България.

Той ще се разпорежда с активите ѝ, включително ще може да ги продава, а собственикът няма да има право на глас и дори да обжалва решенията пред съда. Гласуването на първо четене протече така:

Веднага след това Костадин Ангелов подложи на гласуване предложение от ДПС-НН да се гласува и на второ четене.

Васил Стефанов от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че е скандален начинът, по който решението мина за 30 секунди през енергийна комисия в отсъствието на опозицията. Определи заседанието като нелегитимно.

Промените в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха внесени от ГЕРБ, ДПС-НН и ИТН в 8:28 часа тази сутрин в деловодството.

Стефанов, че доколкото е успял да се запознае със законопроекта, откакто е внесен тази сутрин в деловодството - независимо дали става за "Лукойл" или друго търговско дружество, предложението е несъвместимо с Конституцията, в която има разделение на властите.

"Когато по каквато и да било причина законодателната и изпълнителната власт изолират съдебната от това да е техен коректив - минаваме към диктатура. Тук не е Северна Корея. В Конституцията е записано, че съдилищата изпълняват контрол върху актовете и действията на административните органи. Не бива да има изключение за "Лукойл Нефтохим Бургас" или някое юридическо лице", заяви депутатът.

Васил Стефанов посочи, че с този закон се дерогира действието на Търговския закон. Забранява се участието на акционерите в общите събрания на дружествата им, но се забранява и да се разпореждат със собствените си активи.

"Акционерите ще бъдат блокирани и това ще доведе до тотален произвол. Това ще доведе и до многомилионни дела срещу България", каза Стефанов.

По думите му независимо за какво дружество става въпрос подобно законодателство е опасно и порочно. Според Стефанов ще доведе до загуба на доверие в институциите и правовия ред в държавата.

"С такъв политически риск и непредсказуемост на властта никой чуждестранен инвеститор няма да направи стъпката да инвестира тук", предупреди депутатът от ПП-ДБ.

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" заяви, че правителството има 14 дни - до 21 ноември и че ако това решение се забави, ПП-ДБ ще носят отговорността пред гражданите. Обвини бившия финансов министър и лидер на ПП Асен Василев, че е продал рафинерията на чуждестранен инвеститор, обвързан с Путин.

"Лукойл" вече е започнал да си ограничава операциите, особено рафинериите. Това не се отразява на пазара на горива, но не е хубаво рафинерията да спира да работи. Всякакъв аргумент срещу, от когото и да било - всичко това работи против българския интерес", каза Анастасов.

"Не виждам как ПП-ДБ бави този законопроект. Ние дори не участвахме в заседанието на комисията", иронично отговори Стефанов.

Йордан Тодоров (Възраждане) констатира, че от думите на Анастасов е станало ясно, че България изправена пред криза с горивата. "Хубаво е да обясните къде са държавните запаси на България", призова той.

Николай Радулов (МЕЧ) поиска 30-минутна почивка, зам.-председателят на НС Костадин Ангелов даде 15 минути.

След нея Красимир Манов (МЕЧ) заяви, че не знае дали подписалите този законопроект са "с всичкия си" и реално си дават сметка за какво става въпрос. "Това се казва корпоративно рейдърство и няма нищо общо с немското положение. Г-н Анастасов, с такова нещо имате опит - направихте го с КТБ", каза той и добави, че решението ще ядоса не само Русия, но и ЕС.

Според Даниел Проданов (Възраждане) този акт противоречи на американските санкции, което пък на свой ред противоречи на досегашните приоритети на партиите в управлението. Станислав Анастасов попита дали целта на "Възраждане" не е спрат функционирането рафинерията.

Радослав Рибарски (ПП-ДБ) каза, че тези промени се занимават само с това кой ще придобие "Лукойл", но не и с подсигуряването на доставката на горива.

"Това трябваше да е въпросът на контрол днес към премиера, а той избяга. Днес изземвате правомощията, които МС има да подсигури доставките", коментира той.

След словесен сблъсък между Делян Добрев (ГЕРБ) и Ивайло Мирчев (ДБ) Павела Митова от ИТН най-накрая взе думата и каза, че обвиненията за прекаленото бързане в комисия е "оксиморон", защото в предходните седмици управляващото "малцинство" понесло критики за това, че се бави. Попита дали "Възраждане" иска да координира решението с "Единна Русия" и веднага след това напусна залата.

Искра Михайлова (Възраждане) я парира като каза, че е "дама, която не разбира какво работи" и че днес дори не е успяла да прочете законопроекта по време на комисията.

"На заседание дори се налага Делян Добрев да говори вместо нея, тя не разбира. Дойде и прочете от едно листче каквото са ѝ казали, заяви Михайлова. Нарече ИТН куче на каишка, което изпълнява.

Йордан Иванов (ДБ) излезе и каза, че Митова е трябвало да остане в залата след като е направила 6 пъти по-дълго изказване от траенето на днешната енергийна комисия. "3 минути, но 6 пъти по-дълго!", възмути се той.

