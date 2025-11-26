Тагарев: Със сигурност, ако Украйна падне, ние сме следващите

Ако Украйна падне, ние сме следващите. Това е със сигурност, заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в студиото на "Тази сутрин" по bTV. Той коментира опитите за мирно споразумение и слагане на край на войната между Русия и Украйна на фона на последните совалки по линията Вашингтон, Москва и Киев.

Според Тагарев определeно не сме толкова близо до мира, колкото изглеждаше вчера. Той припомни, че Украйна обяви, че президентът Володимир Зеленски е готов да пътува до Вашингтон, да се срещне с американския му колега Доналд Тръмп и да уточнят някои дребни детайли, като например да дава ли територия, или не, да влиза ли в НАТО, или не.

"Това очевидно няма да се случи, тъй като Тръмп увери, че е готов да се срещне и с руската, и с украинската страна тогава, когато споразумението вече е в своя окончателен вид", обясни Тагарев.

Американският президент Доналд Тръмп се отказа насрочения за утре краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с подкрепяния от САЩ мирен план. Тръмп, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна и че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.

Според Тагарев планът за мир е основно икономически насочен, с оглед на 28-те точки, изготвени от администрацията на Тръмп.

"Аз разглеждам тези развития от последните дни като поредната руска информационно-психологическа специална операция. Тоест, ние така ще поставим нещата публично, че Тръмп да реши, че Украйна не иска мир, а трябва да приеме мир, и не заслужава поддръжката на САЩ, или изобщо каквато и да е роля на САЩ", каза още бившият министър на отбраната.

Според него ако Украйна падне, ние сме следващите.

"Това е със сигурност. Въпросът е, че тези 6 хиляди кв. км останали от Донецка област, които Путин не може да завземе, не 4 години, 11 години, не може, и сега иска даром, имат ключово значение за украинската отбрана", посочи Тагарев.

По думите му, ако те бъдат подарени на Путин, за руската армия ще бъде много по-лесно да действа на север в посока Харков и на запад към река Днепър.