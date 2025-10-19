Дали Пеевски да влезе във властта ще обсъжда коалицията

В понеделник премиерът Росен Желязков свиква спешна среща на управляващата коалиция между ГЕРБ, БСП и ИТН, за да обсъдят бъдещето на съвместното управление. Това потвърдиха няколко независими източника, включително БГНЕС и Sega.bg.

Според информацията, събитието ще има закрит характер, но вече се знае, че в дневния ред фигурират две ключови теми:

възможното включване на „ДПС – Ново начало“ в парламентарното мнозинство, за да се осигури приемането на първия бюджет в евро;

и смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, чието име се споменава все по-често в разговорите за „рестарт на парламента“.

Поводът за напрежението е резултатът от изборите в Пазарджик, където ГЕРБ остана шести, а победата отиде при „ДПС – Ново начало“. Поражението накара лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да заяви, че партията му няма да бъде „параван на коалицията“ повече, докато „не се възстанови политическият баланс“. На следващия ден премиерът Желязков отмени заседанието на Министерския съвет — жест, който мнозина тълкуваха като знак за дълбок разрив между партньорите.

Вътрешни източници описват отношенията в коалицията като „охладнели и пълни с недоверие“, но засега всички страни изглеждат обединени в едно: страхът от предсрочни избори.

От БСП вече обявиха, че са готови на промени и дори „болезнени компромиси“, стига кабинетът да запази мандата си.

От „Има такъв народ“ засега запазват мълчание. Нито Тошко Йорданов, нито Станислав Трифонов са направили официално изявление, но неофициално депутати от групата коментират, че партията „няма да участва в кабинет с ДПС под каквато и да е форма“.

Именно „ДПС – Ново начало“, новата формация, която излезе от сенките на традиционното ДПС, се оказва централният играч в уравнението. След силното представяне на местните избори и растящото влияние в парламента, движението може да се превърне в решаващо на везните, които ще решат дали правителството ще оцелее или ще падне. „Нямаме червени линии, имаме национални приоритети“, заяви неофициално представител на формацията пред Marica.bg.

Срещата при премиера Желязков ще покаже дали страната влиза в нова политическа зима – поредна порция нестабилност, която би забавила бюджета и процеса по въвеждането на еврото. Според анализатори, ако коалицията не постигне ясно споразумение до края на седмицата, сценарият с предсрочни избори през февруари вече изглежда неизбежен. Българската политика за пореден път се оказва арена, в която инстинктът за оцеляване надделява над идеите.

И макар партиите да говорят за стабилност, в коридорите на властта се усеща обратното – тиха паника и усещане за разпад.