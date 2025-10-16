БСП готови на всичко: До последно ще крепим стабилността, но не защото сме се вкопчили в постове

Гледаме на кабинета и подкрепящото мнозинство като един екип, каза Атанас Зафиров

16 октомври 2025 в 16:15
Атанас Зафиров

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Атанас Зафиров (вицепремиер и лидер на БСП-Обединена левица) и Иван Иванов (регионален министър)

"БСП-Обединена левица" до последно ще крепи стабилността, но не защото сме се вкопчили в постове, обяви лидерът на коалицията и вицепремиер Атанас Зафиров.

На извънреден брифинг в централата на ул. "Позитано" в София той каза, че министерските кресла на БСП са "свободни".

Зафиров обяви, че БСП са "готови на всякакви разговори" със своите коалиционни партньори за спасяване на правителството. Все пак добави, че решенията не могат да бъдат на всяка цена и в никакъв случай да бъдат в ущърб на държавата и обществото.

"Нашите министерски места са свободни, има ли желаещи да се включат в това управление - добре дошли, да заповядат! Преформатирания, нови участници, стари участници, кордони, огради - всичко е на масата. Готови сме на всякакви стъпки и ходове, ако има политическа воля и смисъл в това", заяви Зафиров. 

Той каза, че БСП няма да отстъпят от това, че не бива да се ходи на избори, защото ако този парламент се разпадне, това би било поредният цикъл от предсрочни избори. По думите му, ако се наложи - БСП ще са конструктивна опозиция. 

"Ние до последно ще крепим стабилността, не защото сме се вкопчили в тези постове. Нашите оставки и позиции са сложени на масата. Можем да участваме във всякакъв разговор, включително и да не участваме във властта, но позволете от позицията на пета политическа сила да не даваме окончателните решения, а да бъдем част от тях", заяви Атанас Зафиров. 

Той твърди, че властта никога не е била и няма да бъде самоцел за БСП. Обяви досегашната позиция на БСП за коректна и посочи, че през последните месеци не критикуват нито един участник в управлението. 

"Защото гледаме на кабинета и подкрепящото го мнозинство (б.а. в което участва "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски) като един екип", заяви Атанас Зафиров.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    4530

    6

    Ivan

    16.10 2025 в 18:05

    -0
    +0
    Наско твърди, "че властта никога не е била и няма да бъде самоцел за БСП". Верваме ти Наско! То си е така от 9.09.1944, ама прост народ-не го разбира! Покрай шайката ГЕРБ и кака Корни изгладнехте като карпатски вълци. Та сега коричка да отмъкнете, самун ви се види и няма да я пуснете. Тъкмо натъкмихте с айдука Кирчо Добрев схемите и айде- пак навънка! Политика се прави со пари или со дупе. Вие пари немате, дори парното и наема на Позитано не си плащате, та действайте Наско! Или ти, нали се мъкна като партиец по Китай-искай ги от другаря Си, или другаря Путин.

    2910

    5

    Mounted Archer

    16.10 2025 в 17:58

    -0
    +0
    Терористичната организация БСП(К) не се била вкопчила във властта?! Я пак? Комуняга а.к.а. русосмук става единствено и само за тор, така че когато докопа власт, я пуска само под заплахата от физическо унищожение. Добре, че еволюцията е неумолима и ще се погрижи БСП(К) най-после да гушне букета.

    6900

    4

    Cortez

    16.10 2025 в 17:52

    -0
    +2
    Е гати и снимката, брадясал шкебелия ТЕКЗсар позира на партийно ОФ заседание след доволен запой в селската кръчма в чест на събраната и открадната реколта.

    Супер сте другари и другарки, изглеждате точно така какъвто ви е селския електорат.

    17977

    3

    МБ

    16.10 2025 в 17:50

    -0
    +2
    Към предния коментар: Може би тяхната жертва ще бъде свързана с отстраняване от поста на Наталия Киселова. А може и с още нещо...

    142

    2

    Октим

    16.10 2025 в 17:49

    -0
    +2
    Оххх, Божееее! Тия са пък толкова “стабилни“, че ако пръднеш ще ги отвееш в посока тайгата, за която мечтаят.

    17977

    1

    МБ

    16.10 2025 в 17:41

    -0
    +2
    Идва редът на БСП да покажат лоялност към делян и бойко. Да извадят от огъня малко кестени с голи ръце. Другите два слаби коал. партньори вече го направиха и много загубиха: СДС с хода президента да не участва 2 години в политиката и ИТН със скандалния си законопроект, за изменения в Наказателния кодекс, които предвиждаха до 6 години затвор при разпространяването на информация за личния живот. Да не мислите, че предложенията им са от тях. Не са - от Б. и от Д. са. Така че сега БСП са на пангара. И както виждате натскът върху тях е голям.Така де, айде направете и вие нещо, не само да се спотайвате и покрай нас да извличате облаги от участието си във властта.
     
