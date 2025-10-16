БСП готови на всичко: До последно ще крепим стабилността, но не защото сме се вкопчили в постове

"БСП-Обединена левица" до последно ще крепи стабилността, но не защото сме се вкопчили в постове, обяви лидерът на коалицията и вицепремиер Атанас Зафиров.

На извънреден брифинг в централата на ул. "Позитано" в София той каза, че министерските кресла на БСП са "свободни".

Зафиров обяви, че БСП са "готови на всякакви разговори" със своите коалиционни партньори за спасяване на правителството. Все пак добави, че решенията не могат да бъдат на всяка цена и в никакъв случай да бъдат в ущърб на държавата и обществото.

"Нашите министерски места са свободни, има ли желаещи да се включат в това управление - добре дошли, да заповядат! Преформатирания, нови участници, стари участници, кордони, огради - всичко е на масата. Готови сме на всякакви стъпки и ходове, ако има политическа воля и смисъл в това", заяви Зафиров.

Той каза, че БСП няма да отстъпят от това, че не бива да се ходи на избори, защото ако този парламент се разпадне, това би било поредният цикъл от предсрочни избори. По думите му, ако се наложи - БСП ще са конструктивна опозиция.

"Ние до последно ще крепим стабилността, не защото сме се вкопчили в тези постове. Нашите оставки и позиции са сложени на масата. Можем да участваме във всякакъв разговор, включително и да не участваме във властта, но позволете от позицията на пета политическа сила да не даваме окончателните решения, а да бъдем част от тях", заяви Атанас Зафиров.

Той твърди, че властта никога не е била и няма да бъде самоцел за БСП. Обяви досегашната позиция на БСП за коректна и посочи, че през последните месеци не критикуват нито един участник в управлението.

"Защото гледаме на кабинета и подкрепящото го мнозинство (б.а. в което участва "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски) като един екип", заяви Атанас Зафиров.