Румен Спецов вече е вписан като особен управител на ''Лукойл'

OFFNews 17 ноември 2025 в 13:28 1475 0
Снимка БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Назначеният за особен търговски управител на "Лукойл"– България Румен Спецов веч е вписан в Търговския регистър.

Той лаконично коментира политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция, като заяви, че не отговаря за този избор и има други, които са го избрали. 

Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на "Лукойл". След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.

Спецов е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г. Сега той трябва да напусне НАП.

Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.

