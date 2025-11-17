Румен Спецов вече е вписан като особен управител на ''Лукойл'

Назначеният за особен търговски управител на "Лукойл"– България Румен Спецов веч е вписан в Търговския регистър.

Той лаконично коментира политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция, като заяви, че не отговаря за този избор и има други, които са го избрали.

Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на "Лукойл". След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.

Спецов е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г. Сега той трябва да напусне НАП.

Спецов не може да съвместява двете длъжности и вече се търси нов шеф на приходната агенция, обяви вицепремиерът Томислав Дончев.