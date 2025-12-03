Радев за отхвърления референдум: Парламентът няма воля да чуе гласа на гражданите

"Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона. Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите".

Това заявиха от прессекретариата на Румен Радев "в отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум".

По-рано днес председателят на парламента Рая Назарян заяви, че от 8:00 ч. сутринта от „Дондуков“ 2 са уведомени, че предложението ще се разглежда и някой трябва да представи мотивите. Ако няма кой да ги представи, ще преминем към разискванията, каза тя.

След това имаше няколко почивки, но представител на институцията така и не се появи в парламента.

След подновяване на заседанието след първото прекъсване Рая Назарян съобщи, че е направила още няколко опита да се свърже, но никой не отговоря.

Отделно - от месец май тези мотиви са публични и всички за запознати с тях, отбеляза тя. По думите ѝ никой друг не може да представи мотивите, освен вносителят.

След това парламентът отхвърли предложението на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“.

"Против" гласуваха 135 народни представители (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ, един от АПС), 81 бяха "за" ("Възраждане", един от БСП, ИТН, АПС, МЕЧ, ''Величие''), а трима се въздържаха. Точката беше предложена от "Възраждане".