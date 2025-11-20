ПП организират подписка срещу бюджет 2026 г.

"Продължаваме промяната" организират подписка срещу бюджет 2026 г. Според председателя на ПП Асен Василев, ако се съберат достатъчно подписи, голяма част от депутатите ще се замислят дали да подкрепят бюджета.

По-рано днес младежи поставиха арт инсталация Прасе касичка в Триъгълника на властта в София. Поводът е разглеждането на проектобюджета за 2026 г., става ясно от фейсбук публикация на Продължаваме промяната.

"Тук виждате нагледно философията на бюджет 2026 г. Този бюджет казва ще вземем по 600 лв от всеки български гражданин, за да напълнят касичката на властта. Ако не се пълнят тези касички, няма нужда да се вдигат нито осигуровките, нито данък дивидент. Това правителство за първи път си позволява да направи най-голямото увеличение на данъците от времето на Жан Виденов, което означава, че хората няма да получат увеличение на заплатите догодина, защотто касичката им ги е изяла и бизнесът няма да инвестира, защото ще се върне при по-ниския данът дивидент. Организираме подписка, който не иска парите му да отидат в прасе касичката, да се подпише", каза Асен Василев пред журналисти в Триъгълника на властта.

По отношение на коледните надбавки за пенсионерите, Василев посочи, че ако правителството смята, че има средства за добавки, да ги даде, но това не трябва да е за сметка на увеличаване на пенсиите.

"Да не се опитват с добавки да им замажат очите", каза председателят на ПП.

На 18 ноември лидерът на ДПС Делян Пеевски настоя пенсионерите да получат коледни добавки с писмо до финансовия министър Теменужка Петкова. Същият ден социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че ще се намери решение за коледните надбавки.