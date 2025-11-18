Пеевски настоява за коледни добавки за пенсионерите. Депутатите му даряват декемврийската си заплата

OFFNews 18 ноември 2025 в 12:35 2795 0
Делян Пеевски в пленарна зала

Снимка БГНЕС/архив
Делян Пеевски в пленарна зала

Лидерът на ДПС Делян Пеевски настоява пенсионерите да получат коледни добавки с писмо до финансовия министър Теменужка Петкова. 

Депутатите от парламентарната група на ДПС - Ново начало даряват 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери, съобщиха от пресцентъра на ДПС. 

Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв - с 10 лева повече спрямо 2024-та година. 

Писмото на Пеевски: 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Доц. Михаил Груев: СССР подготви преврата на 10 ноември 1989 г.