Пеевски настоява за коледни добавки за пенсионерите. Депутатите му даряват декемврийската си заплата

Лидерът на ДПС Делян Пеевски настоява пенсионерите да получат коледни добавки с писмо до финансовия министър Теменужка Петкова.

Депутатите от парламентарната група на ДПС - Ново начало даряват 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв - с 10 лева повече спрямо 2024-та година.





Писмото на Пеевски: