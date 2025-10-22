ПП-ДБ: Борисов получи три сигнала от Пеевски - без избори, смяна на премиер и министри

Пеевски даде три сигнала към набързо свилия знамената Борисов - премиер повече няма да бъде, избори няма да има, смени на министри - също. Пеевски не разрешава "преформатиране", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов от трибуната на Народното събрание.

В декларация от името на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) той каза, че "гръмките театрални пози" на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от миналата седмица са се "свели до дребен Фейсбук статус" от партийната страница на ГЕРБ за евентуална ротация на председатели на парламента "когато се разберат".

Според ПП-ДБ тазсутрешната снимка на Борисов заедно с лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е унизителна. Ето какво заявяват от коалицията:

"От гневната реторика няма и следа. Пеевски, през официозите и сутрешните си комюникета, даде три сигнала към набързо свилия знамената Борисов: премиер повече няма да бъде, избори няма да има, смени на министри — също. Пеевски не разрешава „преформатиране“. Държавата висеше на пауза цяла седмица. Вчера — плах рестарт с кратко заседание на Министерския съвет, паралелно Съветът за съвместно управление заседава цял ден в пълна тайнственост как именно да не преформатира управлението. Днес парламентът се връща към кворум, след като ГЕРБ преброиха щетите от оглозгването на „Новото начало“ по районите си. И от целия патос остана един майсторски етюд за загубата в Пазарджик, изигран от Борисов пред пребледнели депутати и министри. Яростно обявеното „преформатиране“ тихо се превърна в „надграждане“ на нищото. Повтаряме ясно: България е в системна политическа криза, защото реалният център на решенията е изнесен извън конституционните институции. Докато Пеевски не бъде изваден от съдебната власт и службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата — хронична. „Санитарният кордон“, от който Борисов така се ужаси, бе насочен точно към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски “държава с главно Д”.

В тази среда „преформатиране“ е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване — под каквато и да е форма — на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поеме курс към реформи. С признанието за „министерства на концесия, управлявани от кръгове и кръгчета“, Борисов потвърди мотивите ни за вота на недоверие: това е самопризнание за завладяна държава. При пленени институции реални политики няма как да се случат — нито за бюджета, нито за правилата за бизнеса, нито за сигурността на гражданите. Защото „държавата с главно Д“ работи по други правила и говори на друг език. Вместо модернизация, законност и справедливост — овладени институции, служби и зависима прокуратура, които размахват институционалната тояга и произвеждат страх, напрежение и конфликти. Нашият отговор е недвусмислен: санитарен кордон срещу модела на завладяване — изолация на неформалното влияние в службите и съдебната власт, край на задкулисните квоти и ресорите на концесия, прозрачност на преговори и коалиционни договорки, реални антикорупционни механизми и отчетност на върха. Тази криза не се лекува с още боя по фасадата. Трябват прозрачност, върховенство на закона и връщане на политиката в институциите — там, където ѝ е мястото. Само така България може да излезе от спиралата на кризи и да върне нормалността на демократичния процес. Завладяната държава не се „преформатира“ — освобождава се!".

По-късно днес Европейският парламент ще дебатира за демокрацията и върховенството на закона в България по искане на групата "Обнови Европа", от която ПП е част.

Заради блокажа в съдебната власт и произнасянето на няколко съдилища по това, че Борислав Сарафов не е легитимен главен прокурор - най-вероятно за България ще има доста по-тежки последствия от това да бъде спрян новия транш от Плана за възстановяване и устойчивост в размер на 200 млн. евро, каза междувременно в кулоарите лидерът на ПП Асен Василев.

Ето какво написа в социалните мрежи по повод днешния ден по-късно Божидар Божанов: